మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసు.. వెలుగులోకి కేదార్ పేరు
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్, కాల్పుల కేసును విచారిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం, పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి సంబంధించిన భారీ విలువ గల ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో, గత సంవత్సరం దుబాయ్లో డ్రగ్స్ అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల మరణించిన కేదార్ పేరును వెలుగులోకి తెచ్చింది.
మొయినాబాద్లోని రోహిత్ ఫామ్హౌస్పై పోలీసులు దాడి చేసినప్పుడు గాలిలోకి మూడుసార్లు కాల్పులు జరిపినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రోహిత్ రెడ్డి, అతని సోదరుడు రితేష్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మలకు కేదార్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
రోహిత్ రెడ్డి, కేదార్ల మధ్య పలు లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆర్థిక రికార్డులలో వెల్లడయ్యాయని దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు. పరిశీలనలో ఉన్న ఈ నెట్వర్క్లో భాగంగా పలువురు వ్యక్తులు డ్రగ్ పార్టీల నిర్వాహకులకు పదేపదే డబ్బు బదిలీ చేసినట్లు సిట్ ఆధారాలు సేకరించినట్లు సమాచారం.
దర్యాప్తులో భాగంగా రితేష్ రెడ్డి బ్యాంక్ ఖాతా నుండి కేదార్కు జరిగిన రూ. 25 లక్షల లావాదేవీని గుర్తించారు. ఈ కేసు లావాదేవీలను మరింత లోతుగా పరిశీలిస్తున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.