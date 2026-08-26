ఆగివున్న కంటైనర్ను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు - ఆరుగురి మృతి (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కోదాడ వద్ద ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు పక్కన ఆగివున్న కంటైనర్ లారీని ఓ ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 20 మంది గాయపడ్డారు. వీరిలో పలువురు పరిస్థితి విషమంగావుంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 42 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ప్రైవేట్ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఏలూరు వెళుతుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది.
సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ మండలం, దొరకుంట శివారులో బుధవారం తెల్లవారుజామున రోడ్డుపక్కన ఆగివున్న కంటైనర్ లారీని బస్సు నుంచి నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఏలూరుకు 42 మంది ప్రయాణికులతో వెళుతుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది. జాతీయ రహదారిపై నిలిపివుంచి కంటైనర్ను బస్సు డ్రైవర్ గమనించకపోవడంతో వేగంతో దూసుకొచ్చిన బస్సు ఢీకొట్టింది.
ప్రమాద తీవ్రతకు బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు ఏం జరిగిందో తెలుకునేలోపు జరగాని ఘోరం జరిగిపోయింది. మృతుల్లో ముగ్గురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు, మరొకరి వివరం తెలియరాలేదు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై కొద్దిసేపు వాహనరాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
హైదరాబాద్–విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి— greatandhra (@greatandhranews) August 26, 2026
కోదాడ మండలం దుర్గాపురం స్టేజీ వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు కంటైనర్ డీసీఎంను వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదంలో 5 మంది అక్కడికక్కడే మృతి, మరో 20 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
బస్సులో మొత్తం 42 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం.… pic.twitter.com/m7HsY5iREX