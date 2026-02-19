పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్

హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం(పీవీడి) యొక్క 8వ ఎడిషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించబడిన ఈ కార్యక్రమం, పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు మరియు స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.
2014లో ప్రారంభించబడిన పశు వికాస్ దినోత్సవం, ఉచిత పశువైద్య సేవలు, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించడం ద్వారా పశువుల యజమానుల కీలకమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను తీరుస్తుంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా, ఈ కార్యక్రమం దేశంలోనే అతిపెద్ద ఒకరోజు పశువుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందింది.
SMFG ఇండియా క్రెడిట్ 1.55 లక్షలకు పైగా జీవితాలను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేసింది, వీటిలో సుమారు 1.4 లక్షల పశువులకు చికిత్స మరియు 14,000 మందికి పైగా వ్యక్తులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సహాయం అందించబడ్డాయి, 30,000 కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాయి. ఈ కార్యక్రమం 16 రాష్ట్రాలలో, 510 SMFG గ్రామశక్తి శాఖలలో నిర్వహించబడింది, ఇది గ్రామీణ భారతదేశంలో కంపెనీ యొక్క లోతైన విస్తరణను నొక్కి చెబుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో, పశు వికాస్ దినోత్సవం 47 ప్రదేశాలలో నిర్వహించబడింది. మొత్తంమీద 8,350 కి పైగా పశువులకు అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించింది, 2,300 కి పైగా గృహాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ప్రతి శిబిరం స్థానిక పశువైద్యులచే పశువులకు పరీక్షలకు, పశువులకు ఉచిత మందులు, టీకాల పంపిణీ, పాల పశువుల దిగుబడిని పెంచడంపై సలహా వంటి సేవలను అందించింది.
ఈ సందర్భంగా SMFG ఇండియా క్రెడిట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ శ్రీ రవి నారాయణన్ మాట్లాడుతూ, సర్వోత్తమ సేవ అంటే అత్యున్నత ప్రమాణాలతో సేవలను అందించడం. ఇక్కడ సానుభూతి ప్రభావాన్ని కలుస్తుంది మరియు ఉద్దేశం శాశ్వత మార్పుగా మారుతుంది. గ్రామీణ భారతదేశంలో, పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబాల భద్రత, ఆర్థిక పురోగతి పరస్పరం అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. పశువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడం, సమాజ శ్రేయస్సుకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థను పెంపొందించడానికి మా నిబద్ధతను పశు వికాస్ దినోత్సవం ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, వ్యవసాయ కుటుంబాలకు సాధికారత కల్పిస్తూనే, అట్టడుగు స్థాయి నుండి సమగ్ర వృద్ధిని నడిపించే స్థిరమైన ఫలితాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా చేసుకున్నాము అని అన్నారు.
సంవత్సరాలుగా, ఈ కార్యక్రమం అనేక జాతీయ మరియు ప్రపంచ గుర్తింపులను సంపాదించింది, దీని స్థాయి మరియు ప్రభావాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద సింగిల్-డే పశువుల సంరక్షణ శిబిరాలను నిర్వహించినందుకు పివిడి 2015లో లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో, 2018లో బెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రికార్డ్స్లో, 2019లో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో మరియు 2024లో వరల్డ్ రికార్డ్స్ యూనియన్లో స్థానం సంపాదించింది. ఈ వారసత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, SMFG ఇండియా క్రెడిట్ 2025లో పశు వికాస్ దినోత్సవం, భారతదేశంలోని అనేక ప్రదేశాలలో ఒకేసారి నిర్వహించిన అతిపెద్ద పశువుల సంక్షేమ పాఠం కోసం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ను నెలకొల్పినప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రపంచ మైలురాయిని సాధించింది - ఇది గ్రామీణ సంక్షేమం, పశువుల సంరక్షణ మరియు కమ్యూనిటీ నేతృత్వంలోని అభివృద్ధి పట్ల కంపెనీ యొక్క దీర్ఘకాలిక అంకితభావాన్ని మరింతగా పునరుద్ఘాటిస్తుంది.