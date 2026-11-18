సోనియా గాంధీ బయోగ్రఫీ పుస్తకంలో రాష్ట్ర ప్రస్తావన ఎందుకు లేదు: కేటీఆర్
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, మాజీ ప్రధాని సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ తెలంగాణలో ఒక ఆసక్తికరమైన రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. ఆమె పుస్తకంలో రాష్ట్ర ప్రస్తావన ఎందుకు లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
Sonia Gandhi
తెలంగాణ ఏర్పాటు ఘనతను తరచుగా సోనియా గాంధీకి ఆపాదించే కాంగ్రెస్ నాయకులను కేటీఆర్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఆమె ఆత్మకథలో ఇంత ముఖ్యమైన అధ్యాయం ఎందుకు లేదో వివరించాలని ఆయన వారిని కోరారు. రాష్ట్రంపై ఉన్న ప్రత్యేక భావోద్వేగ అనుబంధం వల్ల కాకుండా, రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమ తీవ్రత కారణంగానే కాంగ్రెస్ తెలంగాణను ఏర్పాటు చేయక తప్పలేదని ఆయన వాదించారు.
కాంగ్రెస్ నాయకులు మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావును నిజంగా గౌరవిస్తే, ఆయన అంత్యక్రియలు ఢిల్లీలో ఎందుకు నిర్వహించలేదని ప్రశ్నిస్తూ, ఆయన పట్ల వ్యవహరించిన తీరును కూడా కేటీఆర్ ప్రస్తావించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న కేటీఆర్, వారి మూడేళ్ల పాలనను నెరవేరని వాగ్దానాల కాలంగా అభివర్ణించారు.
ప్రకటించిన పెట్టుబడులలో ఎన్ని వాస్తవంగా పరిశ్రమలు, ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగాలుగా మారాయో వివరిస్తూ ఒక శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేయాలని కేటీఆర్ రేవంత్ ప్రభుత్వానికి సవాలు విసిరారు. అంతేకాకుండా, రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే నాయకుడిలా కాకుండా, గాంధీ కుటుంబ విధేయుడిలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.