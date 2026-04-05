తండ్రికి వేరొక మహిళతో అక్రమ సంబంధం.. ఇద్దరిపై దాడి చేసిన కుమారులు.. తర్వాత?
తండ్రికి వేరొక మహిళతో అక్రమ సంబంధం వుందని తెలుసుకున్న కుమారులు ఆ వ్యక్తిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రగాయాలైన ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన జైశంకర్ భూపాలపల్లి, రేగొండ మండలం, రేపాక గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మృతుడు అయిన చెరాలు భార్య, కుమారులతో కలిసి హైదరాబాద్లో నివసిస్తుండగా, అతను మాత్రం గ్రామంలో ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో తమ తండ్రికి వేరొక మహిళతో అక్రమ సంబంధం ఉందని తెలుసుకున్న కుమారులు హైదరాబాద్ నుంచి గ్రామానికి వచ్చారు. తమ తండ్రి ఆ మహిళతో కలిసి ఉండటాన్ని చూసిన కుమారులు, వారిద్దరిపై దాడికి పాల్పడ్డారని, ఈ దాడిలో ఇద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని సమాచారం.
బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం హుటాహుటిన ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ చెరాలు మృతి చెందాడు. ఆ మహిళకు ప్రస్తుతం వైద్య చికిత్స అందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.