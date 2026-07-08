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నిరంజన్ ఫ్యామిలీకి బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్ భరోసా (వీడియో)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని 17 యేళ్ల నిరంజన్ ఇకలేరు. ఆ బాలుడు మంగళవారం రాత్రి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండ ప్రాంతానికి చెందిన నిరంజన్ను ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పరామర్శించి, ఆ బాలుడు అడిగిన అన్ని రకాల వస్తువులను కొనిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో నిరంజన్ మృతివార్త తెలుసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు, బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్ కూడా నిరంజన్ మృతి వార్త తెలుసుకుని విచారం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, అతడి కుటుంబ సభ్యులతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మనోధైర్యంతో ఉండాలని వారికి సూచించారు. అలాగే అవసరమైన సాయం అందించేందుకు ఎల్లవేళలా సిద్ధంగా ఉంటానని నిరంజన్ తల్లిదండ్రులకు హమీ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
నిరంజన్ ఫ్యామిలీకి సోనూ భరోసా— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 8, 2026
పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్ మృతి విషయం తెలిసి నటుడు సోనూ సూద్ అతడి కుటుంబసభ్యులతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మనోధైర్యంతో ఉండాలన్నారు. అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. https://t.co/Vlall9t7tV pic.twitter.com/W6svseuQCg
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.