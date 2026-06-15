ప్రయాణికులకు అలెర్ట్ : 18 రైళ్లను రద్దు చేసిన ద.మ.రైల్వే
కాజీపేట - కొండపల్లి మార్గంలో ఇంటర్ లాకింగ్, ఇతర ఇంజనీరింగ్ పనుల కారణంగా ఈ మార్గంలో నడిచే రైళ్లలో 18 రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. కాజీపేట - కొండపల్లి సెక్షన్లో డోర్నకల్, గుండార్తిమడుగు స్టేషన్ల మధ్య 3వ లైన్ ట్రిప్లింగ్ నిర్మాణ పనుల కారణంగా ఈ రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు తెలిపింది. పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా ఉండేందుకు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు వీలుగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపింది.
రద్దు చేసిన రైళ్లలో కాజీపేట, విజయవాడ - డోర్నకల్, సికింద్రాబాద్, విజయవాడ - భద్రాచలం, మణుగూరు, విశాఖపట్టణం - పాలమూరు, రైళ్లతో పాటు కాకినాడ టౌన్, లింగంపల్లి రైళ్లు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 19వ తేదీ వరకు ఐదు రోజుల పాటు ఈ రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు కలగకుండా రైల్వే ముందస్తు ప్రకటన జారీచేసింది.
Niharika Konidela: బిచ్చగాడు కంటే వంద దేవుళ్ళు విజయం సాధించాలి : నిహారిక కొణిదెల
విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్తో కలిసి ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రామంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించిన చిత్రం ‘వంద దేవుళ్ళు’. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్ ధీషన్, లిజోమోల్ జోస్, కరుణాస్, శక్తి, కావ్య అనిల్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. సోమవారం నాడు మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Chiranjeevi and Ram Charan : 2026 లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి- రామ్ చరణ్ సరికొత్త చరిత్ర
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Sundeep Kishan: సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేపథ్యంతో సూపర్ సుబ్బు స్ట్రీమింగ్
సుబ్బు సార్ క్లాస్ అందరికీ స్వాగతం, ఒక అమాయకమైన ప్రశ్నతోనే మొత్తం మాకిపూర్ గ్రామంలో టాక్ అఫ్ ది టౌన్ గా మారిన ఉపాధ్యాయుడు సుబ్బు! మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వం వహించిన ‘సూపర్ సుబ్బు’ సిరీస్లో సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్, మురళీ శర్మ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. నెట్ఫ్లిక్స్ తొలి తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్గా తెరకెక్కిన ‘సూపర్ సుబ్బు’ జూలై 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టయిలీష్ అవతార్ ఐ యామ్ గేమ్ రిలీజ్ ప్రకటన
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Vijay Deverakonda: ఊరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ
హీరో విజయ్ దేవరకొండ తన సొంతూరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. రశ్మిక మందన్నతో వివాహం అనంతరం తన సొంతూరు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని బల్మూరు మండలంలో ఉన్న తుమ్మన్ పేటకు సతీసమేతంగా వెళ్లిన విజయ్ అక్కడ రిసెప్షన్ జరుపుకున్నారు. అదే సందర్భంలో అచ్చంపేట డివిజన్ లో ఉన్న 45 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే 9, 10వ తరగతి మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్స్ అందిస్తామని ప్రకటించారు.