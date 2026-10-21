తెలంగాణలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం... కొన్ని జిల్లాల్లో పొడి వాతావరణం
తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం మరియు భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
అయితే, చాలా ప్రాంతాలు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉండగా, ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల మాత్రమే వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో కూడా మధ్యాహ్నం లేదా రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడా జల్లులు పడవచ్చు.
తెలంగాణలోని మిగిలిన జిల్లాలు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పగటిపూట వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది.