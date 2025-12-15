సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (15:22 IST)

రోడ్డు దాటుతుండగా కారు ఢీ కొట్టింది.. వైద్య విద్యార్థిని మృతి

road accident
హైదరాబాద్‌లో రోడ్డు దాటుతున్న తరుణంలో కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ వైద్య విద్యార్థిని మృతి చెందగా, ఆమె తండ్రి గాయపడ్డారు. నగర శివార్లలోని హయత్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆర్‌టిసి కాలనీ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
 
యమసాని ఈశ్వర్య (19) తన తండ్రితో కలిసి రోడ్డు దాటుతుండగా, వేగంగా వస్తున్న కారు వారిని ఢీకొట్టింది. వారిని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు ఆమె మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 
ఈశ్వర్య తండ్రి తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మృతి చెందిన ఈశ్వర్య మహబూబ్‌నగర్‌లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబిబిఎస్ (రెండో సంవత్సరం) చదువుతోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Vijayendra Prasad: పవన్ మహావీర్ హీరోగా అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం

Vijayendra Prasad: పవన్ మహావీర్ హీరోగా అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రంతెలుగు చిత్రసీమలోకి మరో మహిళా నిర్మాత అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఆమె పేరు జి. శైలజా రెడ్డి. సీనియర్ దర్శకుడు శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం పేరు అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి. జి.ఎస్.ఆర్. మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై భారీ తారాగణంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంతో యువ కిశోరం పవన్ మహావీర్ హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు.

singer Smita: ఓజి× మసక మసక సాంగ్ అందరినీ అలరిస్తుంది : పాప్ సింగర్ స్మిత

singer Smita: ఓజి× మసక మసక సాంగ్ అందరినీ అలరిస్తుంది : పాప్ సింగర్ స్మితక్వీన్ అఫ్ పాప్ సింగర్ స్మిత ఓజి×మసక మసక సాంగ్ గ్రాండ్ గా లాంచ్ అయ్యింది. స్మిత, నోయల్ నటించిన ఈ సాంగ్ ని విజయ్ బిన్నీ అద్భుతంగా డైరెక్ట్ చేశారు. జార్జ్. సి. విలియమ్స్ అదిరిపోయే విజువల్స్ అందించారు. నాగేంద్ర తంగాల ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా చేసిన ఈ పాటకి అడెలె ఎడిటర్. ఈ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో దర్శకుడు దేవాకట్టా పాల్గొన్నారు.

Sobhan Babu: నేటి టెక్నాలజీ తో శోభన్ బాబు- సోగ్గాడు రీ రిలీజ్

Sobhan Babu: నేటి టెక్నాలజీ తో శోభన్ బాబు- సోగ్గాడు రీ రిలీజ్నటుడిగా, వ్యక్తిగా నటభూషణ శోభన్ బాబుకు ఓ ప్రత్యేకస్థానం ఉందని సీనియర్ నటుడు మురళీమోహన్ అన్నారు. శోభన్ బాబు కథానాయకుడిగా రూపొందిన 'సోగ్గాడు' చిత్రం 50 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకుంటున్న సందర్భంగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, అభిల భారత శోభన్ బాబు సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 19న హైదరాబాద్ లో స్వర్ణోత్సవ వేడుకను నిర్వహించబోతున్నారు. అలాగే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అదే రోజున ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయనుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో స్వర్ణోత్సవ కర్టెన్ రైజర్ (ముందస్తు) ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు.

బాలకృష్ణ అఖండ-2 ఘన విజయం - థియేటర్లలో పూనకాలు (Video)

బాలకృష్ణ అఖండ-2 ఘన విజయం - థియేటర్లలో పూనకాలు (Video)దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను, హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ-2 చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన ప్రతి సెంటరులో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా సినిమాలోని ఆధ్యాత్మిక అంశాలు, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే.. ఓ థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్న మహిళ పూనకం వచ్చినట్టు ఊగిపోయిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్‌లో విన్నర్ ఎవరు? ఏఐ ఎవరికి ఓటేసిందంటే?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్‌లో విన్నర్ ఎవరు? ఏఐ ఎవరికి ఓటేసిందంటే?బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్‌లో పద్దెనిమిది మంది పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల పాటు ఇంట్లో గడిపిన తర్వాత, ఫినాలే వారం వచ్చేసింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 తన టాప్ ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లను కనుగొంది. డామన్ పవన్, సంజన, తనుజ, కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్. ట్రోఫీని ఎవరు ఇంటికి తీసుకెళ్తారో అని అందరి దృష్టి వారిపైనే ఉంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9కి ఎలాంటి పొడిగింపు లభించలేదు.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
