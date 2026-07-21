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  4. Sri Yellamma Celestial Wedding Begins at Balkampet amid Vedic Chants
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (14:01 IST)

బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభం

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Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (14:01 IST)
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బల్కంపేటలో మంగళవారం నాడు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శ్రీ ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభమైంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయానికి దారితీసే వీధులు, సందులు ఎల్‌ఈడీ లైట్లు, రంగురంగుల పూలతో అలంకరించబడ్డాయి. 
 
ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని బల్కంపేట, పరిసర ప్రాంతాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యక్షంగా హాజరైన వారితో పాటు, ఇతరుల కోసం కూడా దీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఏర్పాటు చేయబడింది. 
 
కార్యక్రమం సజావుగా సాగేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం, దేవాదాయ- పోలీసు శాఖల సమన్వయంతో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి సతీమణి గీతా రెడ్డి, కుమార్తె నిమిషారెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, ఇతర ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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