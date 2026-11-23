6 నెలలకి సరిపడా పాలపొడి ప్యాకెట్లు, నూనెలు రిజర్వ్ చేసుకోండి: వేణు స్వామి కొత్త వీడియో
ప్రముఖ ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి కొత్త వీడియో బైటకు వచ్చింది. ఆ వీడియోలో ఆయన పలు సంచలన విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేదని అన్నారు. పెద్దపెద్ద బ్యాంకులు కొన్ని రోజులు పనిచేయకుండా పోయాయి. గూగుల్ భారీగా నష్టపోయింది. అమెరికాలో సంక్షోభం ఏర్పడింది. డాలర్ పతనం అయ్యింది.
పెద్దపెద్దవాళ్లే ఇప్పుడు డబ్బులు బైటకి తీయాలంటే వణికిపోతున్నారు. రాబోయే కాలంలో ప్రపంచం, దేశం లోని పరిస్థితులు ఏమాత్రం అనుకూలంగా వుండవు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు నిత్యావసరమైనటువంటి మిల్క్ పౌడర్, ఆయిల్స్, బియ్యం కనీసం ఆరు నెలలకి సరిపడే విధంగా రిజర్వ్ చేసుకోండి. పరిస్థితులు ఏమీ బాగాలేదు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. మరి మిగిలిన ఆస్ట్రాలజర్స్ అంచనాలు ఏమిటో చూడాల్సిందే.
కాగా గతంలో వేణు స్వామి చెప్పిన కొన్ని అంచనాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా వుండగా మరికొన్ని తల్లకిందులయ్యాయి. మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో వెయిట్ అండ్ సీ.
https://t.co/g0NE7niCN8— Mana ToliVelugu Tv (@Mana_tolivelugu) November 23, 2026