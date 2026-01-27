ఐదేళ్ల బాలికపై వీధికుక్క దాడి.. చెంపపై కరిచింది..
హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ ప్రాంతంలో ఒక వీధి కుక్క దాడి చేయడంతో, యూకేజీ చదువుతున్న ఐదేళ్ల బాలిక తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆ చిన్నారి తన ఇంటి సమీపంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక వీధి కుక్క అకస్మాత్తుగా బాలికపైకి దూకి చెంపపై కరిచింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆ వీడియోలో, బాలిక పరిగెడుతుండగా, ఎదురుగా వచ్చిన కుక్క ఆమెను కింద పడేసి, ముఖంపై తీవ్రంగా కరిచిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదృష్టవశాత్తూ, అటుగా మోటార్సైకిల్పై వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి జోక్యం చేసుకుని ఆ చిన్నారిని రక్షించాడు. అతడిని చూడగానే కుక్క అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. బాలిక రోడ్డుపై గాయాలతో పడి ఉంది.
బాలిక కేకలు విని ఆమె తల్లి హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుంది. ఆ చిన్నారిని చికిత్స కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గత కొన్ని నెలలుగా నగరంలో వీధి కుక్కల దాడులు విపరీతంగా పెరిగాయి. డిసెంబర్లో, హైదరాబాద్లో వీధి కుక్కల గుంపు దాడిలో ఏడేళ్ల మాటలు రాని బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. బాధితుడికి వైద్య సహాయం అందించాలని, అతడిని పరామర్శించాలని, ప్రభుత్వ సహాయం అందించాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ను ఆదేశించారు.