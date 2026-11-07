  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Student dies by suicide at hotel management college in Hyderabad
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (13:35 IST)

హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య.. ప్రిన్సిపాల్ వేధింపులే కారణమా?

Man Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (13:35 IST)
google-news
హైదరాబాద్, ఎస్ఆర్ నగర్‌లోని ఓ హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్ కళాశాలకు చెందిన ఒక విద్యార్థి శనివారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, తోటి విద్యార్థులు కళాశాల బయట నిరసనలు చేపట్టారు.
 
ఆ విద్యార్థి కళాశాలలోనే ఉరి వేసుకుని కనిపించాడని వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఘటన అనంతరం, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వేధింపుల వల్లే విద్యార్థి ఈ తీవ్ర చర్యకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపిస్తూ తోటి విద్యార్థులు కళాశాల బయట నిరసన చేపట్టారు. 
 
ఈ మరణంపై నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు దారితీసిన కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మధ్యంతర ఫలితాలపై ఖంగుతిన్న ట్రంప్ - వైట్‌‍హౌస్‌లో కీలక మార్పు

Dhanush apology :నా పాటను పక్కన పెట్టంది సాయి అభ్యంకర్ మాత్రమే - మరోవైపు ధనుష్ క్షమాపణలు

Dhanush apology :నా పాటను పక్కన పెట్టంది సాయి అభ్యంకర్ మాత్రమే - మరోవైపు ధనుష్ క్షమాపణలు'అలకా లూవా.. పాటను మొదట నేను పాడాల్సి ఉంది. సాయి నాకు ట్యూన్ పంపి పాడమని అడిగాడు. పిచ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందని, నేను పాడలేనని చెప్పాను. రాజ్‌కుమార్ కూడా నన్ను పాడమని చెప్పారు. స్టూడియోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా, నేను పాడలేనని చెప్పాను. కానీ సాయి పట్టుబట్టాడు. దాదాపు 3న్నర గంటల పాటు కష్టపడి పాడాను. పాటను మిక్స్ చేసి పంపిస్తానని సాయి చెప్పాడు.

కిల్లర్ మూవీ కోటి కాంటెస్ట్ లో ఎవరూ విన్ కాలేదు, కానీ...బహుమతి ఇస్తున్నాం - డైరెక్టర్ పూర్వాజ్

కిల్లర్ మూవీ కోటి కాంటెస్ట్ లో ఎవరూ విన్ కాలేదు, కానీ...బహుమతి ఇస్తున్నాం - డైరెక్టర్ పూర్వాజ్ఇటీవలే థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చి ప్రేక్షకులు థ్రిల్లింగ్ సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇచ్చింది "కిల్లర్" మూవీ. ఈ సినిమాకు చేసిన కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రమోషన్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. సినిమా సెకండాఫ్ ట్విస్ట్ చెప్పిన వారికి కోటి రూపాయల బహుమతి ఇస్తామంటూ మేకర్స్ ప్రకటించారు. సినిమా రిలీజై సక్సెస్ అయిన నేపథ్యంలో ఈ కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ గురించి వివరాలు తెలిపారు యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ పూర్వాజ్, హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్.

Neha Sshetty: సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ

Neha Sshetty: సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ‘టైసన్ నాయుడు’ నుంచి ఫోక్ బ్యాంగర్ ‘మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ’ రిలీజ్ అయింది. సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ పొందుతోందని చిత్ర టీమ్ తెలియజేసింది. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ పాట ఇన్ఫెక్షియస్ రిథమ్స్, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ బీట్స్, ఇన్‌స్టంట్ మాస్ అప్పీల్‌తో ఆకట్టుకునే ఫోక్ నంబర్‌గా నిలిచింది.

రాముడికి 14 యేళ్ల వనవాసం - నా వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది : రేణూ దేశాయ్

రాముడికి 14 యేళ్ల వనవాసం - నా వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది : రేణూ దేశాయ్ప్రముఖ నటి రేణూ దేశాయ్ తన మనసులోని బాధను మరోమారు వ్యక్తం చేశారు. ఆ శ్రీరామచంద్రుడు కూడా 14 యేళ్ల వనవాసం. మరి తన వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికీ తనను సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగానే చూస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

55 years Trivikram Srinivas :జేబులో చేతులు పెట్టుకుని అలా.. 55వ పుట్టినరోజు కు చేరుకున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

55 years Trivikram Srinivas :జేబులో చేతులు పెట్టుకుని అలా.. 55వ పుట్టినరోజు కు చేరుకున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఆ ఒక్క మాటకి జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను.. ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో కూడా తెలియదు.. అనేది మాటల మాంత్రీకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ది. పలు సినిమా వేడుకల్లో పలికిన ఆయన మాటలు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. సామాన్యులు కూడా చాలా సందర్భాల్లో వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంటారు. నేడు ఆయన జన్మదినం. నేటితో 55పుట్టినరోజు చేరుకున్నారు. సంభాషణలు, దర్శకత్వంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన శైలి ఏర్పరుచుకున్న ఆయనకు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.