హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య.. ప్రిన్సిపాల్ వేధింపులే కారణమా?
హైదరాబాద్, ఎస్ఆర్ నగర్లోని ఓ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాలకు చెందిన ఒక విద్యార్థి శనివారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, తోటి విద్యార్థులు కళాశాల బయట నిరసనలు చేపట్టారు.
ఆ విద్యార్థి కళాశాలలోనే ఉరి వేసుకుని కనిపించాడని వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఘటన అనంతరం, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వేధింపుల వల్లే విద్యార్థి ఈ తీవ్ర చర్యకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపిస్తూ తోటి విద్యార్థులు కళాశాల బయట నిరసన చేపట్టారు.
ఈ మరణంపై నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు దారితీసిన కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.