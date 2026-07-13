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  4. Sub-Inspector Booked for Letting 6-Year-Old Granddaughter Drive Car in Narsingi
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (10:39 IST)

మనవరాలిని కారు డ్రైవింగ్ చేయమన్న సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్.. తర్వాత?

Car
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (10:39 IST)
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Car
నర్సింగిలో తన ఆరేళ్లన్నర వయసున్న మనవరాలిని బహిరంగ రహదారిపై కారు నడపనిచ్చినందుకు ఒక సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కేసు నమోదైంది. ఆ మైనర్ బాలిక గుర్తింపును గోప్యంగా ఉంచేందుకు సదరు అధికారి పేరును వెల్లడించలేదు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన గంధం గూడ-బైరాగి గూడ రోడ్డుపై జరిగింది. 
 
దీనిపై స్పందించిన నర్సింగి పోలీసులు, సదరు సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో ప్రాణాలకు, భద్రతకు ముప్పు కలిగించేలా అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, అలాగే అనర్హులైన వ్యక్తులను వాహనం నడపనివ్వడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్‌కు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు వంటి అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఆ వాహన యజమానిపై మొత్తం రూ.4,010 జరిమానాతో కూడిన ఆరు ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. 
 
ఈ ఉల్లంఘనలలో మూడుసార్లు వేగ పరిమితిని మించి వాహనం నడపడం, ఒకసారి స్టాప్-లైన్ నిబంధనను అతిక్రమించడం, ఒకసారి లేన్ దాటడం, నిషేధిత ప్రాంతంలో వాహనాన్ని నిలపడం వంటివి ఉన్నాయి. హైదరాబాద్- మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాల పరిధిలో మే 2020 నుండి అక్టోబర్ 2024 మధ్య ఈ ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి. 
 
ఆ చిన్నారిని వాహనం నడపడానికి అనుమతించిన పరిస్థితులపై నార్సింగి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో వెల్లడయ్యే అంశాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.
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సెల్వి

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