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మనవరాలిని కారు డ్రైవింగ్ చేయమన్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్.. తర్వాత?
నర్సింగిలో తన ఆరేళ్లన్నర వయసున్న మనవరాలిని బహిరంగ రహదారిపై కారు నడపనిచ్చినందుకు ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై కేసు నమోదైంది. ఆ మైనర్ బాలిక గుర్తింపును గోప్యంగా ఉంచేందుకు సదరు అధికారి పేరును వెల్లడించలేదు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన గంధం గూడ-బైరాగి గూడ రోడ్డుపై జరిగింది.
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దీనిపై స్పందించిన నర్సింగి పోలీసులు, సదరు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో ప్రాణాలకు, భద్రతకు ముప్పు కలిగించేలా అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, అలాగే అనర్హులైన వ్యక్తులను వాహనం నడపనివ్వడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్కు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు వంటి అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఆ వాహన యజమానిపై మొత్తం రూ.4,010 జరిమానాతో కూడిన ఆరు ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ఈ ఉల్లంఘనలలో మూడుసార్లు వేగ పరిమితిని మించి వాహనం నడపడం, ఒకసారి స్టాప్-లైన్ నిబంధనను అతిక్రమించడం, ఒకసారి లేన్ దాటడం, నిషేధిత ప్రాంతంలో వాహనాన్ని నిలపడం వంటివి ఉన్నాయి. హైదరాబాద్- మహబూబ్నగర్ జిల్లాల పరిధిలో మే 2020 నుండి అక్టోబర్ 2024 మధ్య ఈ ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి.
ఆ చిన్నారిని వాహనం నడపడానికి అనుమతించిన పరిస్థితులపై నార్సింగి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో వెల్లడయ్యే అంశాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.
చిన్నారి చేతికి స్టీరింగ్ ఇచ్చిన SI— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) July 13, 2026
హైదరాబాద్లో SI పూజారి తిరుపతి తన ఆరున్నరేళ్ల మనవరాలితో రద్దీ రోడ్డుపై కారు నడిపించాడు. స్థానికులు నిలదీయగా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానమిచ్చాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారులు సదరు SIపై కేసు నమోదు చేశారు.#HyderabadPolice… pic.twitter.com/f3xF8pnbhJ
క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో చోర శికామణులు చిత్రం ప్రారంభం
యాక్షన్, క్రైమ్, కామెడీ జానర్లో చోర శికామణులు చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రామ్ తేజ్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్, నరేష్, అజయ్ ఘోష్, సంపూర్ణేష్ బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, అప్పు, కరణ్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించనున్నారు. శ్రీకరి-వివాన్ సమర్పణలో శ్రీకరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద బానూరు నాగరాజు నిర్మిస్తున్న చిత్రం. ఆనంద్ కుర్మా కథ, కథనం, మాటలు అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్
Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్
జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్ను సృష్టించారు.
'మా ఇంటి బంగారం'తో సెంచరీ కొట్టిన సమంత (వీడియో)
హీరోయిన్ సమంత తాజాగా నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. హీరోయిన్ ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రంగా తెరకెక్కింది. గత నెల 19వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించడంతో పాటు రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల క్లబ్లో చేరింది. దీంతో చిత్రం బృందం అధికారికంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్ పోస్టర్ను ఆదివారం రిలీజ్ చేసింది. మరోవైపు, ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే, రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి నాయిక ప్రాధాన్యం కలిగిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
అసోసియేషన్ వివాదం : జానీ మాస్టర్ భార్యపై డ్యాన్సర్ల ఆగ్రహం
తెలుగు ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్లో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలతపై పలువురు డ్యాన్సర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధ్యక్షురాలి హోదాలో సుమలత ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, సుమలత తీరును నిరసిస్తూ అసోసియేషన్కు చెందిన 10 మంది డ్యాన్సర్లు రాజీనామా చేశారు. ఫెడరేషన్ అనుమతి లేకుండా ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సుమలత సిద్ధం కావడంతో ఈ వివాదం చెలరేగినట్టు సమాచారం.