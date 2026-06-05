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భాగ్యనగరంలో ఎబోలా వైరస్ కలకలం.. గాంధీ ఆస్పత్రికి ప్రయాణికుల తరలింపు
భాగ్యనగరంలో ఎబోలా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. ఎబోలా తరహా లక్షణాలతో ముగ్గురు వ్యక్తులు సికింద్రాబాద్ నగరంలోని గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరడం ఇపుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ పరిణామంతో అప్రమత్తమైన తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖాధికారులు, బాధితులను ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించి, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, శుక్రవారం ఉదయం ఎబోలా ప్రాథమిక లక్షణాలతో ఇద్దరు వ్యక్తులు జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో ఆస్పత్రిని ఆశ్రయించారు. పరిస్థితిని గమనించిన వైద్యులు వారిని తక్షణమే గాంధీ ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారు. దీంతో గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఎబోలా అనుమానితుల సంఖ్య మూడుకు చేరుకుంది. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ ముగ్గురు ఒకే అంతర్జాతీయ విమానంలో హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుకున్నట్టు వెల్లడి కావడంతో, సదరు విమానాంలో ప్రయాణించిన ఇతర ప్రయాణికుల వివరాలను సేకరించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
కాగా, అంతకుముందు గురువారం సూడాన్ నుంచి ఇథియోపియా మీదుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న 30 యేళ్ల వ్యక్తిని విమానాశ్రయ వైద్య బృందం గుర్తించింది. ధర్మల్ స్క్రీనింగ్లో అతనికి 100 డిగ్రీల జ్వరలో ఉన్నట్టు తేలింది. ఇటీవల ఎబోలా ప్రభావిత దేశాలైన ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్లో అతడు పర్యటించినట్టు సమాచారం అందడంతో, అధికారులు ముందు జాగ్రత్తగా అతడిని గాంధీ అస్పత్రిలోని ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించారు.
ప్రస్తుతం ఆ ముగ్గురి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని, ఎబోలా తీవ్రతను సూచించే రక్తస్రావం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు ప్రస్తుతానికి ఎవరిలోనూ కనిపించడం లేదని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నమూనాలను తది నిర్ధారణ పరీక్షల నిమిత్తం పూణెలోని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపారు. ప్రజలెవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సూచించారు.
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