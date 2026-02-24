హైదరాబాదులో పగటి పూటనే ఏసీలు వాడుతున్నారు.. అకస్మాత్తుగా వర్షాలు
గత కొన్ని రోజులుగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మంగళవారం ఉదయం నగరంలో అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షం ప్రజలకు చాలా ఉపశమనం కలిగించింది. ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి చాలా మంది నివాసితులు ఇప్పటికే పగటిపూట ఏసీలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.
కానీ వాతావరణంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చిన మార్పు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం ప్రారంభించిన ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించింది. ఫిబ్రవరి 25 వరకు మధ్య, తూర్పు, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
అయితే, ఇదే సమయంలో మిగిలిన జిల్లాల్లో వివిక్త వర్షాలు కురుస్తాయి. పశ్చిమ తెలంగాణలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల వివిక్త వడగళ్ల వానలు పడే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 23 నుండి 24 వరకు సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో హైదరాబాద్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.