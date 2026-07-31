ఉధృతంగా గోదావరి పరవళ్లు - ఇసుక క్వారీల్లో చిక్కుకున్న 38 మంది కూలీలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి జిల్లా చర్ల మండలం వద్ద గోదావరి నుంది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో చర్ల మండలం వీరాపురం సమీపంలో ఇసుక క్వారీల్లో పని చేస్తున్న 38 మంది కూలీలు అక్కడే చిక్కుకునిపోయారు. వీరంతా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని తమను రక్షించేవారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
జిల్లాలోని చర్ల మండలం వీరాపురం సమీపంలోని ఇసుక క్వారీల్లో 30 మంది ఇసుకు క్వారీల్లో పని చేసేందుకు వెళ్లగా వారితో పాటు ఎనిమిది మంది లారీ డ్రైవర్లు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. వీరంతా అక్కడే చిక్కుకునిపోయారు. వీరాపురం ఇసుకపాయల్లోకి వేగంగా వరదనీరు చేరుకోవటంతో అప్పటికే కొందరు తమ లారీలతో బయటకు వచ్చేశారు.
30 మందికి పైగా లారీ డ్రైవర్లతో పాటు 8 మంది స్థానికులు ఇసుకపాయల్లోని చిక్కుకోవడంతో వారిని తీసుకొచ్చేందుకు స్థానికులు పడవల్లో బయలుదేరి వెళ్లారు. సీఐ రాజవర్మ, ఎస్ఐ నర్సిరెడ్డి హుటాహుటిన వీరాపురం బయలుదేరి వెళ్లారు. ఎగువ నుంచి గోదావరి వరద ఉద్ధృతంగా వస్తుండటంతో చర్ల - ములుగు జిల్లా వెంకటపురం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాచలం వద్ద ఇప్పటికే అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.