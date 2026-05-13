  4. Sunflower Farmers Hit As Stocks Pile Up Awaiting Purchase
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 13 May 2026 (19:49 IST)

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్‌ఫ్లవర్ రైతుల నిరసనలు.. ఎందుకంటే?

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్‌ఫ్లవర్ కొనుగోళ్ల నిలిపివేత రైతుల నిరసనలకు దారితీసింది. ఇది, వంట నూనెల స్వయం సమృద్ధి కోసం కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు, క్షేత్రస్థాయి అమలుకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని బయటపెట్టింది. దేశీయ అవసరాలలో సుమారు 60 శాతాన్ని తీర్చే వంట నూనెల దిగుమతులను తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గించుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పౌరులను కోరారు. 
 
రూ. 11,040 కోట్ల బడ్జెట్‌తో 2021లో ఆయిల్ పామ్ మిషన్‌ను ఆమోదించిన తర్వాత, కేంద్ర మంత్రివర్గం రూ. 10,103 కోట్ల వ్యయంతో 2024-2031 కాలానికి జాతీయ వంట నూనెల మిషన్‌ను ఆమోదించింది. ఈ వ్యూహంలో కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పీ) మద్దతు, మెరుగైన విత్తనాలు, అధిక దిగుమతి సుంకాలు వంటివి ఉన్నాయి. 
 
అయితే, ఎల్లంతకుంటలో పొద్దుతిరుగుడు కొనుగోళ్లు గత 25 రోజులకు పైగా నిలిచిపోయాయి. కేంద్రం కేటాయించిన కోటా (పరిమితి) ఇప్పటికే పూర్తయిపోయిందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ సలహాల మేరకు తాము వరి సాగు నుండి పొద్దుతిరుగుడు సాగుకు మారి, సుమారు 1,650 ఎకరాల్లో పంట పండించామని చెబుతూ, ఈ వారం మండల కేంద్రంలోని వివేకానంద కూడలి వద్ద రైతులు నిరసన తెలిపారు. 
 
పట్టెకుంటపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ జె. శేఖర్ మాట్లాడుతూ, తాను కౌలు భూమితో కలిపి మొత్తం 23 ఎకరాల్లో పొద్దుతిరుగుడు సాగు చేశానని, ఇందుకు భారీగా పెట్టుబడి ఖర్చులు అయ్యాయని తెలిపారు. పంట కోసి నెల రోజులు గడిచినా, కొనుగోళ్లు మాత్రం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. 
 
అసలు అధికారులు తన పంటను ఎప్పుడు కొనుగోలు చేస్తారో కూడా తనకు తెలియడం లేదు. పంటల వైవిధ్యీకరణపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సలహాలను పాటించిన రైతుల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది. సాగు కోసం రుణాలు తీసుకున్న వారు ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సెల్వి

