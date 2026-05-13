రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్ఫ్లవర్ రైతుల నిరసనలు.. ఎందుకంటే?
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్ఫ్లవర్ కొనుగోళ్ల నిలిపివేత రైతుల నిరసనలకు దారితీసింది. ఇది, వంట నూనెల స్వయం సమృద్ధి కోసం కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు, క్షేత్రస్థాయి అమలుకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని బయటపెట్టింది. దేశీయ అవసరాలలో సుమారు 60 శాతాన్ని తీర్చే వంట నూనెల దిగుమతులను తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గించుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పౌరులను కోరారు.
రూ. 11,040 కోట్ల బడ్జెట్తో 2021లో ఆయిల్ పామ్ మిషన్ను ఆమోదించిన తర్వాత, కేంద్ర మంత్రివర్గం రూ. 10,103 కోట్ల వ్యయంతో 2024-2031 కాలానికి జాతీయ వంట నూనెల మిషన్ను ఆమోదించింది. ఈ వ్యూహంలో కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పీ) మద్దతు, మెరుగైన విత్తనాలు, అధిక దిగుమతి సుంకాలు వంటివి ఉన్నాయి.
అయితే, ఎల్లంతకుంటలో పొద్దుతిరుగుడు కొనుగోళ్లు గత 25 రోజులకు పైగా నిలిచిపోయాయి. కేంద్రం కేటాయించిన కోటా (పరిమితి) ఇప్పటికే పూర్తయిపోయిందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ సలహాల మేరకు తాము వరి సాగు నుండి పొద్దుతిరుగుడు సాగుకు మారి, సుమారు 1,650 ఎకరాల్లో పంట పండించామని చెబుతూ, ఈ వారం మండల కేంద్రంలోని వివేకానంద కూడలి వద్ద రైతులు నిరసన తెలిపారు.
పట్టెకుంటపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ జె. శేఖర్ మాట్లాడుతూ, తాను కౌలు భూమితో కలిపి మొత్తం 23 ఎకరాల్లో పొద్దుతిరుగుడు సాగు చేశానని, ఇందుకు భారీగా పెట్టుబడి ఖర్చులు అయ్యాయని తెలిపారు. పంట కోసి నెల రోజులు గడిచినా, కొనుగోళ్లు మాత్రం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు.
అసలు అధికారులు తన పంటను ఎప్పుడు కొనుగోలు చేస్తారో కూడా తనకు తెలియడం లేదు. పంటల వైవిధ్యీకరణపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సలహాలను పాటించిన రైతుల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది. సాగు కోసం రుణాలు తీసుకున్న వారు ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.
స్పోర్ట్స్, కోర్ట్ డ్రామాగా గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్వస్తిక్ విజన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో కేజేఆర్ హీరోగా ఎస్కే ప్రశాంత్, అజిత్ బాస్కర్, అరుణ్ మురుగన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గుర్తింపు’. ఈ మూవీకి జె.పి. తెన్ పతియాన్ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని క్రీడా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పనితీరు, పేదలు క్రీడలకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అనే విషయాల్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ‘గుర్తింపు’ సినిమాని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.