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  4. Sunitha Lakshma Reddy in tears after her saree was pulled in scuffle with police
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (12:25 IST)

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద దుశ్శాసనపర్వం జరిగిందంటున్న ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి

sunitha lakshmareddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (12:25 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల తొలిరోజే తీవ్రమైన ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజావ్యతిరేక పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతూ ప్రతిపక్ష సభ్యులైన భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలు నల్ల చొక్కాలు ధరించి అసెంబ్లీకి వచ్చారు. వారిని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అసెంబ్లీకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు భద్రతా సిబ్బందికి మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో తన చీర లాగేశారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. తన కాలికి కూడా గాయమైందని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు చేస్తామని వెల్లడించారు. 
 
బీఆర్ఎస్ నేతలు నల్ల షర్టులు, మహిళలు నల్ల చీరలు ధరించి అసెంబ్లీకి వచ్చారు. అయితే, వారికి ప్రవేశం లేదంటూ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. దీంతో నేతలు అక్కడే నిరసనకు దిగారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. తన చీర లాగడం బాధ కలిగించిందన సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీలో ఉన్న మహిళలకో రక్షణ లేకపోతే బయట ఉన్న మహిళలకు వీళ్లు ఏం రక్షణ కల్పిస్తారని ప్రశ్నించారు. తన కాలికి గాయమైందని తెలిపారు. 
 
తాము అసంబ్లీకి వస్తే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తామన్న భయంతోనే అడ్డుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపించారు. ప్రజా సమస్యలతో మాట్లాడేందుకు తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, అసెంబ్లీ గేటు వద్ద జరిగిన తోపులాటలో కేసీఆర్, జగదీశ్ రెడ్డికి గాయాలైనట్టు బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలిపారు. దీంతో అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో పరిస్థితి మరింత ఉగ్రిత్తగా మారింది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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