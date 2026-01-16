ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. తెలంగాణ సర్కారుకు సుప్రీం ఆదేశాలు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు తాజా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మాజీ ఎస్ఐబీ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు విచారణ ఎప్పుడు ముగుస్తుందని కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఇప్పటికే ప్రభాకర్ రావుకు రెండు వారాల కస్టడీని మంజూరు చేసినట్లు అపెక్స్ కోర్టు పేర్కొంది. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తును పరిగణనలోకి తీసుకుని, మే 2025 నుండి ఆయనకు రక్షణ కల్పించామని, ఆర్టికల్ 142 కింద మధ్యంతర ఉపశమనం కూడా ఇచ్చినట్లు గుర్తుచేసింది.
ప్రభాకర్ రావును విచారణకు ఎందుకు క్రమం తప్పకుండా పిలవడం లేదని కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు అయినప్పటికీ ఈ పరిశీలన వచ్చింది. దర్యాప్తు వేగంపై తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నందున ఈ పరిణామం ముఖ్యమైనది.
బలమైన రాజకీయ ప్రకటనలు, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, కనిపించే పురోగతి చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ కేసుపై ప్రజా ఆసక్తి క్రమంగా తగ్గిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.