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నేనే గోల్డ్మేన్ అంటూ ఎగిరిపడ్డ సూర్య అరెస్ట్, ఎందుకంటే?
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గజదొంగ చిత్రంలో ఆహా గోల్డ్ మేన్... ఓహో గోల్డ్ మేన్ అనే పాట వుంది. అందులో హీరోది దొంగ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా తను గోల్డ్ మేన్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్న గోల్డ్ మేన్ అలియాస్ సూర్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. దీనికి కారణం కూడా పోలీసుల వెల్లడించారు.
Goldman surya
ఈ గోల్డ్ మేన్ సూర్య విదేశాల నుంచి తక్కువధరకే బంగారం తెప్పించి ఇస్తామని చెప్పి పలువురుని మోసం చేసాడు. ఈ మేరకు బాధితులు అత్తాపూర్ పోలీసు స్టేషనులో గోల్డ్ మేన్ సూర్యపై ఫిర్యాదులు చేసారు. ముఖ్యమంత్రి, పోలీసు కమీషనర్ తనకు అత్యంత సన్నిహితులను నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇట్లాంటి మోసగాళ్లను నమ్మవద్దని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు పోలీసులు.
Senior Naresh: అప్పుడు నాలుగు స్తంభాల ఆట - ఇప్పుడు దీవానా
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు సీనియర్ నటుడు నరేష్ మాట్లాడారు.
Risk Review : ఘంటాడి క్రిష్ణ చేసిన రిస్క్ ప్రేక్షకులకు మరింత రిస్క్.. రివ్యూ
అప్పుడెప్పుడో 6టీన్స్ అనే సినిమాతో సంగీత దర్శకుడిగా పరియమై కొద్ది రోజులపాటు పేరు తెచ్చుకున్న ఘంటాడి కృష్ణ చాలా కాలం సినిమారంగానికి దూరంగా వున్నారు. చాలా ఏళ్ళనాడు అంటే డీమానిటేషన్ ముందు రిస్క్ అనే సినిమాకు దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు. అది ఎట్టకేలకు 2026, జూన్ 26న విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఏ గేమ్ ఆఫ్ యూత్ అనే కాప్షన్ కూడా జోడించారు. అంతా కొత్తవారితో తీసిన సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
Khushbu: ఖుష్బూ కుమార్తె అవంతిక వివాహంలో అతిథులే హైలైట్ - భావోద్వేగంలో ఖుష్బూ
తమిళ నటి ఖుష్బూ దర్శకుడు సుందర్ ల కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహం ఇటీవలే అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోలు తమ కుటుంబాలతో విచ్చేసి హాజరయ్యారు. వారంతా కూర్చొని వివాహ వేడుకలను చూస్తున్న వీడియోలు ఎక్కువగా అన్ని సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి. అయితే నూతన దంపతులను ఎక్కడా చూపించకుండా ఎందుకనో జాగ్రత్త పడ్డారు.
ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?
నటి-రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, చిత్రనిర్మాత సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ హాజరుకాలేదు. గోవాలోని ఒక రిసార్ట్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. విజయ్ హాజరుకాకపోయినప్పటికీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ ఈ వేడుక కోసం గోవా వెళ్ళిన ప్రముఖ అతిథులలో ఒకరిగా నిలిచారు. వివాహ ఆహ్వానాన్ని స్వయంగా అందించడానికి ఖుష్బూ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు.
అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియో
ప్రపంచానికి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సత్తా ఏమిటో చూపించిన చిత్రం బాహుబలి. ఈ చిత్రం రెండో భాగం ఏకంగా 2400 కోట్లు వసూలు చేసి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఆ తర్వాత బాహుబలి 3 వస్తుందా అని చాలామంది ఆమధ్య చర్చలు చేసుకున్నారు. ఒకానొక సందర్భంలో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సైతం భవిష్యత్తులో బాహుబలి 3 రావచ్చని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు అది నిజమయ్యే తరుణం వచ్చేసింది. బాహుబలి స్టార్ హీరోహీరోయిన్లయిన ప్రభాస్, రానా, అనుష్క ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని చెప్పేసారు.