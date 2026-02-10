ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయం
జగ్గారెడ్డి. ఆయన మాట తీరు వేరు. అలాగే ఆయన అందరికంటే డిఫరెంట్. సాయం చేయడంలో కానీ, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటంలో కానీ. సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేస్తారు. చెప్పిన మాటను తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తారు కూడా. మరోసారి జగ్గారెడ్డి తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారు.
రోడ్డు ప్రక్కనే చెప్పులు కుట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్న కార్మికుని వద్దకు వచ్చి అతడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోజంతా కష్టపడితే వచ్చే డబ్బు ఎంతని అడిగి తెలుసుకున్నారు. చెప్పులు కుట్టుకుంటూ చిన్న డబ్బాలా ఏర్పాటు చేసి మరిన్ని చెప్పులు పెడితే కాస్తంత డబ్బులు వస్తాయంటూ కార్మికుడు చెప్పడంతో, దానికయ్యే ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు. అతడు రూ. 50 వేలు అవుతాయని చెప్పడంతో అప్పటికప్పుడు తన జేబు నుంచి రూ. 50 వేలు ఇచ్చి ఆ డబ్బుతో షాపుకి అవసరమయ్యేవన్నీ కొనుగోలు చేయమని చెప్పారు. జగ్గారెడ్డి సాయంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.