Kavitha: తెలుగు రాజకీయాల్లో విడిపోయిన మరో కుటుంబం.. టీడీపీలోకి కవిత ఎంట్రీ ఇస్తారా?
తెలుగు రాజకీయాల్లో మరో కుటుంబం విడిపోయింది. షర్మిల, జగన్ మోహన్ రెడ్డిలు వేర్వేరుగా ఉండటం, వారి తండ్రి ఆస్తులు, ఆస్తుల కోసం కోర్టుల్లో పోరాడుతుండటం మనం చూశాం. ఇప్పుడు కేసీఆర్ కుటుంబం వంతు వచ్చింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని కేసీఆర్ కవితను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో కవిత విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. 100 రోజులకు పైగా తాము మాట్లాడుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత టీడీపీ అభిమానులు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. ఓటుకు నోటు పేరుతో ఏపీ ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ చేసింది. తద్వారా చంద్రబాబును అవమానించారు.
ఈ క్రమంలో 2019 ఎన్నికల్లో వైకాపా అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డికి మద్దతు ఇచ్చే స్థాయికి కూడా కేసీఆర్ వెళ్లారు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఓడిపోవడం, రేవంత్ రెడ్డి గెలవడం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ చారిత్రాత్మక మెజారిటీతో గెలవడం జరిగిపోయాయి.
అలాగే, ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ (తుంటి శస్త్రచికిత్స తర్వాత)ను, మాజీ సీఎంగా కేసీఆర్ను చంద్రబాబు సందర్శించడం అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది. కాబట్టి, అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. కొంతమంది టీడీపీ అభిమానులు కవితను తెలంగాణ టీడీపీలోకి ఆహ్వానించే స్థాయికి కూడా వెళ్తున్నారు.
కవితను పార్టీలో చేర్చి తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీని నడిపించమని ఆహ్వానిస్తున్నారు. అయితే కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తుందని పుకార్లు ఉన్నాయి కానీ ఆమె ఈరోజు ఆ ప్రకటన చేయలేదు.