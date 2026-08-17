టెక్ మహీంద్ర టార్చర్ పెడుతోంది, నా డిమాండ్లు నెరవేరే దాకా నిరాహార దీక్ష, ప్రాణం పోయినా పట్టించుకోను: భావన
ఎమర్జెన్సీ లీవ్స్, పిల్లలకు ఆరోగ్యం బాగోకపోతే ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తారా అంటూ టెక్ మహీంద్రా కంపెనీపై మండిపడ్డారు భావన అనే మహిళ. టెక్ మహీంద్ర తన డిమాండ్లను నెరవేర్చేదాకా నిరాహార దీక్ష చేస్తానంటూ చెపుతోంది సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగిని భావన. తనను అన్యాయంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని ఆరోపిస్తోంది. తన కుమార్తె అనారోగ్యం, వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల సెలవు పెడితే కనీసం నోటీసు కూడా ఇవ్వకుండా తనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
తనలా ఎంతోమంది బయటకు చెప్పుకోలేక పనులు చేస్తున్నారనీ, విధులు నిర్వహించేటపుడు కనీసం వాష్ రూంకి వెళ్లాలన్నా వారికి చెప్పే వెళ్లాల్సి వుంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. టెక్ మహీంద్రవాళ్లు తనని మెంటర్ గా టార్చర్ పెట్టారనీ, అందుకే ఇలా రోడ్డు మీదకు రావాల్సి వచ్చిందన్నారు. తన డిమాండ్లు నెరవేరే దాకా నిరాహార దీక్ష విరమించబోననీ, ఈ దీక్షలో తన ప్రాణం పోయినా లెక్కచేయనని చెప్పారు భావన. తనలాంటి మహిళలకు ఏ కంపెనీలోనూ ఇట్లాంటి మెంటల్ టార్చర్ వుండకూడదన్న ఉద్దేశ్యంతోనే రోడ్డుపైకి వచ్చానని ఆమె అన్నారు. తన డిమాండ్లు ఏమిటో వివరించారు.
ఉద్యోగం నుంచి అన్యాయంగా, అకారణంగా తొలగింపును ఉపసంహరించుకోవాలి. దీనికోసం యూనియన్ ఏర్పాటు చేయాలి.
కార్యాలయంలో మహిళలపై మానసిక వేధింపులను ఆపేయాలి.
ఉద్యోగం నుంచి తీసేయాలన్నా లేదా ఉద్యోగి విధుల నుంచి తనకు తాను వెళ్లిపోలనుకున్నా పరస్పర అంగీకారంతో నోటీసు పీరియడ్ కాలాన్ని నిర్ణయించాలి.
పని వేళలు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లాక కూడా టాస్కులు ఇవ్వకూడదు.
ముఖ్యంగా లేబర్ కమీషన్లో కంపెనీలపై నమోదైన కేసులును కేవలం 45 రోజుల్లో పరిష్కరించాలి.
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు మానవతా విలువలతో కూడిన సెలవు విధానాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసారు. ఈ డిమాండ్లు నెరవేరేదాకా నిరాహార దీక్ష ఆపబోననీ, ఈ దీక్షలో తన ప్రాణం పోయినా లెక్కచేయనని ఆమె అన్నారు.
‘నా డిమాండ్లు నెరవేరే దాకా నిరాహార దీక్ష విరమించేది లేదు’— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 17, 2026
అన్యాయంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారంటూ.. నిరాహార దీక్షలో కూర్చున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి భావన
కూతురు అనారోగ్యం, వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల సెలవు పెడితే.. నోటీసు ఇవ్వకుండా టెర్మినేట్ చేశారని ఆరోపణలు
టెక్ మహీంద్రా వాళ్లు తనని… pic.twitter.com/UY76j2WHIt