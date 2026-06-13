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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (19:16 IST)

కారు అదుపు తప్పి కాలువలో పడింది.. డాక్టర్‌తో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తుల మృతి

crime scene
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (19:14 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (19:16 IST)
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హైదరాబాద్-వరంగల్ మార్గంలోని రఘునాథపల్లి వద్ద, ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి కాలువలో పడటంతో ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. కారు డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయి కాలువలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. 
 
మృతులను నయీమ్‌నగర్‌కు చెందిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ మహమ్మద్ అసద్, బిడిఎస్  డాక్టర్ అప్సా హబీబ్‌గా గుర్తించారు. 
 
శనివారం ఉదయం కారులో ప్రయాణిస్తున్న డ్రైవర్ రహముద్దీన్ ఖాన్, షాహిని బేగం, ఇలేషా, రేష్మ గాయాలతో బయటపడ్డారు. గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సెల్వి

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