బడికి వెళ్లడం ఇష్టం లేదు.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన బాలుడు
హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బన్సీలాల్ నగర్ ప్రాంతంలో, సోమవారం సాయంత్రం 14 ఏళ్ల బాలుడు తన నివాసంలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. మృతుడిని ప్రశాంత్గా పోలీసులు గుర్తించారు. అతని తండ్రి ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండగా, ఉదయాన్నే పనికి వెళ్లారు. అలాగే, ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో అతని తల్లి తన సోదరిని హాస్టల్లో దిగబెట్టడానికి వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం వేళ, ప్రశాంత్ తన తండ్రి ఫోన్ కాల్కు స్పందించి, తాను భోజనం చేశానని చెప్పినట్లు సమాచారం.
అయితే, సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో తండ్రి మళ్లీ ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్రశాంత్ స్పందించలేదు. రాత్రి 8:30 గంటల సమయంలో ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తండ్రికి, ప్రశాంత్ ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని వారు పోలీసులకు తెలియజేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఎవరిపైనా తనకు ఎలాంటి అనుమానం లేదని బాలుడి తండ్రి పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది.
సుమారు రెండు నెలల క్రితం, తాను బడికి వెళ్లడం ఇష్టం లేదని ప్రశాంత్ కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పగా, వారు అతన్ని మందలించారని ఆయన తెలిపారు. ఆ తర్వాత ప్రశాంత్ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి, రెండు రోజుల క్రితమే తిరిగి వచ్చాడు. రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.