Teenmaar Mallanna: కొత్త పార్టీని ప్రారంభించిన తీన్మార్ మల్లన్న
తీన్మార్ మల్లన్న కొత్త పార్టీని ప్రారంభించారు. బుధవారం ఆయన పార్టీ పేరును ప్రకటించారు. ఈ తెలంగాణ రాజ్యాధికారి పార్టీ ప్రధానంగా వెనుకబడిన తరగతులు (బీసీలు), పేద ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందని మల్లన్న అన్నారు. వారికి ఆత్మగౌరవం, అధికారం, రాజకీయాల్లో న్యాయమైన వాటా ఇవ్వాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీ జెండాలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు ఉన్నాయి.
ఎరుపు అంటే పోరాటం, ఆకుపచ్చ అంటే రైతులు. జెండాలో పిడికిలి, శ్రమ చక్రం, వరి కాండాలు ఉంటాయి. ఆత్మగౌరవం, అధికారం, వాటా అనే పదాలు దానిపై వ్రాయబడ్డాయి. బీసీలు అవకాశాల కోసం బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లేదా కాంగ్రెస్పై ఆధారపడకూడదని మల్లన్న అన్నారు.
గతంలో వదిలివేయబడిన కులాలకు టీఆర్పీ సీట్లు ఇస్తుందని తీన్మార్ మల్లన్న హామీ ఇచ్చారు. ఇది సర్కస్ కాదని, సీరియస్ పార్టీ అని పునరుద్ఘాటించారు. ఎవరైనా ఎమ్మెల్సీగా విఫలమయ్యారని నిరూపిస్తే తాను రాజీనామా చేస్తానని కూడా స్పష్టం చేశారు.
భారతదేశంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)ను ప్రతినిధిగా నియమించిన మొదటి పార్టీ టీఆర్పీ. అందరినీ కలుపుకుని పోవడానికి ఒక సామాన్యుడు పార్టీ వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు. పెరియార్ జయంతి, విశ్వకర్మ జయంతి కావడంతో మల్లన్న సెప్టెంబర్ 17ని ఎంచుకున్నారు.