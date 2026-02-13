మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ఎగ్జిట్ పోల్స్ - జనంలో కనిపించని బీఆర్ఎస్.. ఏ స్థానంలో ఎవరికి ఆధిక్యం?
తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుపై జరుగుతున్న తొలి ఎన్నికలు ఇవే. సహజంగానే, ఫలితంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నందున కాంగ్రెస్ కూడా ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది.
ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం, ఐదు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో అధికార కాంగ్రెస్ పెద్ద విజయం సాధించనుంది. మున్సిపాలిటీలలో, బిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ తర్వాత నిలుస్తుందని, కార్పొరేషన్లలో బిజెపి ఆధిక్యంలో ఉంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇంకా చెప్పాయి.
బుధవారం జరిగిన పోలింగ్ తర్వాత, రెండు ఏజెన్సీలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకటించాయి. రెండు సర్వేలు ఐదు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో అధికార కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంటుందని చూపించాయి. నిజామాబాద్, కరీంనగర్లలో, బిజెపికి మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం, నిజామాబాద్ తప్ప, అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉంటుంది. మునిసిపాలిటీలలో కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉంటుందని అది చెప్పింది. అయితే, నిజామాబాద్లో, ఎక్కువ సీట్లు బిజెపికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని సర్వే చెబుతోంది.
పల్స్ టుడే ఒక సర్వే నిర్వహించి, ఐదు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుందని చెప్పింది. కరీంనగర్, నిజామాబాద్ లలో బిజెపి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిందని, అయితే ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ లభించే అవకాశం లేదని సర్వే పేర్కొంది.
కరీంనగర్లో బిజెపి తర్వాత కాంగ్రెస్ రెండవ స్థానంలో ఉంటుందని సర్వేలో తేలింది. ఆసక్తికరంగా, కరీంనగర్లో, ఎంఐఎం రెండవ స్థానంలో ఉంటుందని సర్వే తెలిపింది. బలమైన నాయకత్వం, పార్టీ సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల బిఆర్ఎస్ జనంలో కనిపించడం లేదని గమనించాలి.