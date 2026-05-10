ప్రియురాలి రాకతో ఆగిన పెళ్లిపీటలపై పెళ్లి .. ఎందుకు.. ఎక్కడ?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ వివాహం పెళ్లిపీటలపై ఆగిపోయింది. వరుడి ప్రియురాలి కళ్యాణ మండపంలోకి రావడంతో ఈ వివాహం ఆగిపోయింది. ఈ ఘటన హన్మకొండ జిల్లాలోని చొప్పదండిలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిసీలిస్తే,
హన్మకొండకు చెందిన యువతికి చొప్పదండి మండలం చిట్యాలపల్లికి చెందిన పిడుగు నరేష్తో 2015లో పరిచయం ఏర్పడి, ప్రేమగా మారింది. నరేష్ చొప్పదండి పోలీస్ ఠాణాలో కొన్ని రోజుల వరకు ప్రైవేటు డ్రైవర్గా పనిచేశాడు. యువతి హైదరాబాద్లో వసతిగృహంలో ఉంటుంది. ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి లోబరుచుకుని, సన్నిహితంగా కలిసిమెలిసి ఉన్నారు
తీరా పెళ్లివద్దకు రావడంతో ప్లేటు ఫిరాయించాడు. వివాహం చేసుకోమంటే తన ఇంట్లో ఒప్పుకోవడంలేదని నిరాకరించాడు. శనివారం ఆ యువకుడు చొప్పదండికి చెందిన ఓ యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని ఆమెకు తెలియడంతో నేషనల్ ఫెడరేషన్ హ్యుమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షురాలు అంజలి కాదర్, పలువురు మహిళలతో ఫంక్షన్హాల్కు వచ్చింది. అక్కడ జరిగిన వివరాలు వెల్లడించడంతో పెళ్లి నిలిచిపోయింది. ఈ విషయంపై బాధితురాలు చొప్పదండి ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.