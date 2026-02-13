Telangana: రికార్డు స్థాయిలో తెలంగాణలో మద్యం అమ్మకాలు
మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు తెలంగాణలో మద్యం అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయిలో జరిగాయి. ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 1 నుండి ఫిబ్రవరి 9 వరకు రూ.961 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. ప్రతి రోజు సగటున రూ.100 కోట్ల విలువైన అమ్మకాలు జరిగాయి.
ఫిబ్రవరి ప్రారంభమైన 8 రోజుల్లో రూ.881 కోట్ల మద్యం కొనుగోలు జరిగింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ.672 కోట్ల అమ్మకాలు జరిగాయి. అంటే అమ్మకాలలో 31శాతం పెరుగుదల. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో పోటీదారుల జేబుల నుండి రూ.209 కోట్లు బదిలీ అయ్యాయి.
వాస్తవానికి, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన వారు ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి మద్యాన్ని ఉపయోగించారు. ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా, ఫిబ్రవరి 9 సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ఫిబ్రవరి 11 సాయంత్రం వరకు మద్యం దుకాణాలు మూసివేయబడ్డాయి. మూసివేతకు ముందు, పెద్ద మొత్తంలో మద్యం రహస్య ప్రదేశాలకు తరలించబడింది మరియు నాయకులకు చెందిన ఫామ్హౌస్లలో నిల్వ చేయబడింది.
దీని కారణంగా, మద్యం అమ్మకాలు ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 7న అమ్మకాలు రూ.205 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 9న అమ్మకాలు రూ.173 కోట్లుగా జరిగాయి. నిజానికి, మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రభావాన్ని జనవరి నుంచి చూడవచ్చు. గత సంవత్సరం, 2025 జనవరిలో రూ.2984 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. ఈ సంవత్సరం, జనవరిలో, అమ్మకాలు రూ.3325 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
కేవలం ఒక నెలలోనే, అమ్మకాలు రూ.341 కోట్లు పెరిగాయి. ట్రెండ్ చూస్తే, పోటీదారులు ఎక్కువగా మద్యం సరఫరా చేశారు. ఫిబ్రవరి 1- 9 మధ్య 8.4 లక్షల మద్యం కేసులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి. గత సంవత్సరం, మద్యం అమ్మకాలు 6.29 లక్షలుగా ఉన్నాయి. అంటే ఈ సంవత్సరం 34శాతం పెరుగుదల. మరోవైపు, గత సంవత్సరం బీర్ కేసుల అమ్మకాలు 12 లక్షలు కాగా, 2026లో అది 9.5 లక్షల కేసులకు పడిపోయింది.