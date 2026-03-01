మద్యం తాగేందుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని కన్నతల్లిని కడతేర్చిన కసాయి కొడుకు
మద్యం సేవించేందుకు డబ్బులు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన కన్నతల్లిని ఓ కిరాతక కొడుకు కడతేర్చాడు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరిలో శనివారం వెలుగు చూసింది.
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. కోటగిరిలోని బ్రాహ్మణగల్లీకి చెందిన భూమవ్వ(70) భర్త గతంలోనే చనిపోయారు. ఆమెకు కుమారుడు మానాజీ(45), కుమార్తె మాదవ్వ ఉన్నారు. కుమార్తెకు వివాహంకాగా, కుమారుడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. మానాజీ అప్పుడప్పుడు కూలీ పనులు చేసేవాడు.
ఈ క్రమంలో మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మద్యం తాగేందుకు పింఛన్ డబ్బు ఇవ్వాలని, ఇల్లు కూడా అమ్మేద్దామని తరచూ భూమవ్వపై ఒత్తిడి తెచ్చేవాడు. ఇదే విషయమై శుక్రవారం రాత్రి 9.30 గంటలకు తల్లితో గొడవపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో భూమవ్వను ఖాళీ మద్యం సీసా, రోకలితో తలపై కొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అదే గ్రామంలో ఉంటున్న కుమార్తె మాదవ్వ సమాచారం తెలుసుకుని ఇంటికి వచ్చి తల్లి మృతదేహాన్ని చూసి రోదించారు. అనంతరం తల్లి తల వద్ద దీపం వెలిగించింది.
అయితే, అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకుండా చూసి మానాజీ తన తల్లి మృతదేహంపై దీపం నూనెను పోసి నిప్పంటించాడు. మంటలను గమనించిన స్థానికులు వచ్చి ఆర్పేశారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పంచానామా కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి మానాజీని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు.