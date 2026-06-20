సంబంధిత వార్తలు
- T. Gopichand: టి. గోపీచంద్ చిత్రం భరతవర్ష నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వీర జయధీర రిలీజ్
- క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
- Deewana review : భిన్నమైన నేపథ్యంగా దీవానా చిత్రం రివ్వ్యూ
- అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
- Telangana: తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్.. పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
బ్యాంక్ లాకర్లో రూ. 1.50 కోట్ల నగదు.. ఏసీబీ చిక్కిన నరహరికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
అక్రమ ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన అనంతరం, సర్వే, భూ రికార్డుల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరి రావుకు చెందిన డజనుకు పైగా ప్రదేశాలలో తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో, షాహలీబండలోని కెనరా బ్యాంకులో రావు భార్య పేరిట ఉన్న లాకర్లలో ఒకదానిలో రూ. 1.50 కోట్లను అధికారులు గుర్తించారు. రావు, ఆయన బినామీలకు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో జరిపిన ఈ సోదాల్లో, ఆయన భార్య పేరిట ఉన్న మరో రెండు లాకర్లను కూడా గుర్తించినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు.
విధుల్లో ఉన్నప్పుడు అవినీతి మరియు అక్రమ మార్గాల ద్వారా తన ఆదాయ వనరులకు మించిన ఆస్తులను కూడబెట్టినందుకు గాను రావుపై కేసు నమోదైంది. దర్యాప్తులో భాగంగా శనివారం నాడు ఏసీబీ అధికారులు ఆయన బ్యాంక్ లాకర్ను తెరిచి చూడగా, అందులో రూ. 1.50 కోట్ల నగదు లభించడం వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
అనంతరం రావును అరెస్టు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు, ఆయన్ని ఏసీబీ కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు. దీనితో న్యాయస్థానం ఆయనకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. సోదాల సమయంలో
cash notes
అంతేకాకుండా, గచ్చిబౌలిలోని టీఎన్జీవో కాలనీలో ఒక గ్రౌండ్ ప్లస్ త్రీ నాలుగు అంతస్తుల భవనం, ఛత్రిణాకలో ఒక గ్రౌండ్ ప్లస్ టూ నివాస భవనం కూడా గుర్తించబడ్డాయి. రావు ఇంట్లో సుమారు రూ. 1.54 కోట్ల నగదు, రూ. 2.29 కోట్ల బ్యాంక్ నిల్వలు, రూ. 5.04 కోట్ల విలువైన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, సుమారు 1.3 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు మరియు 8 కిలోల వెండి లభ్యమయ్యాయి.
సోదాల సమయంలో గుర్తించిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ. 13.05 కోట్లుగా ఉంది. ఈ స్థిరాస్తుల మార్కెట్ విలువ, అధికారిక పత్రాల్లో నమోదైన విలువ కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. అదనపు ఆస్తులకు సంబంధించిన తదుపరి పరిశీలన కొనసాగుతోంది.
T. Gopichand: టి. గోపీచంద్ చిత్రం భరతవర్ష నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వీర జయధీర రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, రితు వర్మ నటిస్తున్న చిత్రం 'భరతవర్ష'. చారిత్రక యాక్షన్ నేపథ్యంగా సంకల్ప్ దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాస చిట్టూరి శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి పవన్ కుమార్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. క్రీ.శ. 642 నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం, విజువల్ గా అద్భుతమైన గ్లింప్స్, టైటిల్ టీజర్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఫస్ట్ సింగిల్ 'వీర జయధీర' విడుదల చేశారు.
Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి విక్రమ్ మాలిక్ గా రాఘవ్ జుయల్ లుక్
ఈ చిత్రంలో విక్రమ్ మాలిక్ పాత్రలో నటిస్తున్న రాఘవ్ జుయాల్ ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేశారు. ఈ పాత్ర కోసం రాఘవ్ పూర్తిగా కొత్త అవతార్లో కనిపిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. రా, డేంజరస్, భయానకమైన వ్యక్తిత్వంతో ఉన్న పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయారు. కర్లీ హెయిర్, ఆభరణాలు, రగ్గడ్ లుక్, అధికారం ప్రతిబింబించే హావభావాలతో విక్రమ్ మాలిక్ పాత్రను ఎంతో పవర్ఫుల్గా ప్రజెంట్ చేశారు.
మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఆదరిస్తారని బాలన్ - ది బాయ్ ప్రూవ్ చేసింది - చిదంబరం
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన మూవీ "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
SVK: చిత్రం హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా యూత్ కు చేరువవ్వాలి : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి
పవన్ తాతా, చమింద వర్మ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న సినిమా "హ్రీం". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, భద్రమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పణలో శివ మల్లాల నిర్మిస్తున్నారు. హారర్, మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాజేష్ రావూరి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు "హ్రీం" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దిగ్ధర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, ప్రముఖ నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు.
Narne Nithinఫ బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో నార్నే నితిన్..NN6 చిత్రం
నార్నే నితిన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా యూత్ఫు, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాలు చేసిన నార్నే నితిన్, తన ఆరవ చిత్రం కోసం బలమైన కథాంశం ఉన్న కథను ఎంచుకున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. యు సుహాస్ బాబు దర్శకత్వంలో, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్పై బొమ్మక్ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం (#NN6), బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే సర్వైవల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.