Telangana: అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలు.. తెలంగాణ, ఏపీలు ఏ స్థానంలో వున్నాయంటే?
బిజినెస్ టుడే 2020- 2025 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ ర్యాంకింగ్ బలమైన ఆర్థిక పురోగతిని సాధించిన రాష్ట్రాలను హైలైట్ చేస్తుంది. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక సామాజిక, ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఈ వృద్ధి నమోదైంది.
అస్సాం 45శాతం వృద్ధి రేటుతో మొదటి స్థానంలో నిలవగా, తమిళనాడు 39శాతం వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది. కర్ణాటక 36శాతం వృద్ధిరేటుతో మూడవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్ 35శాతం వృద్ధి రేటుతో నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కాలంలో 34శాతం వృద్ధి రేటును నమోదు చేసిన రాజస్థాన్ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. బీహార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 33శాతం వృద్ధి రేటుతో ఆరవ, ఏడవ స్థానాలను పంచుకున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ 31శాతం వృద్ధి రేటుతో ఎనిమిది, తొమ్మిదవ స్థానాల్లో నిలిచాయి.
తెలంగాణ 30శాతం వృద్ధి రేటుతో టాప్ 10 జాబితాలో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ గణాంకాలు మొత్తం ర్యాంకింగ్స్లో రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే దిగువన ఉంచాయి. ఈ డేటా వివిధ ప్రాంతాలలో విభిన్న రంగాల ఆధారిత వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇదే కాలంలో, భారతదేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తి (రియల్ జీడీపీ) 2020 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 145.35 లక్షల కోట్ల నుండి 2025లో రూ. 187.97 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.
ఇది ఐదేళ్లలో 29శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. అనేక రాష్ట్రాలు జాతీయ సగటును అధిగమించాయి. ఈ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ. 6.5 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 8.7 లక్షల కోట్లకు విస్తరించింది. ఈ వృద్ధికి ప్రధానంగా ఓడరేవులు, వ్యవసాయం, లాజిస్టిక్స్, ఆహార శుద్ధి రంగాలు దోహదపడ్డాయి.
రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఈ రంగాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఇదే కాలంలో తెలంగాణ రూ. 6.4 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 8.4 లక్షల కోట్లకు వృద్ధి చెందింది. ఐటీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, పట్టణ సేవలు ఈ విస్తరణకు మద్దతు ఇచ్చాయి. అయినప్పటికీ, మొత్తం వృద్ధి రేటు ఇతర రాష్ట్రాల కంటే తక్కువగా ఉంది. జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన అస్సాం 45శాతం వృద్ధి రేటును నమోదు చేసింది.
వ్యవసాయం, చమురు, గ్యాస్ పెరుగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులు ఈ విస్తరణకు ఊతమిచ్చాయి. ఈ కారకాలు ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రాన్ని చార్టులో అగ్రస్థానంలో నిలిపాయి.