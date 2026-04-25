ఇప్పటివరకు పిట్టల దొరను చూశారు.. ఇకపై పిట్టల దొరసానిని చూస్తారు : ధర్మపురి అరవింద్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె కె.కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) అనే పేరు పెట్టారు. ఈ పార్టీ ఆవిర్భావాన్ని కూడా ఎంతో గ్రాండ్గా చేశారు. వేలాది మంది కార్యకర్తలు, నేతలు ఆ ఆవిర్భావ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కవిత చేసిన ప్రసంగం రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ముఖ్యంగా భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, తన తండ్రి కేసీఆర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర స్థాయిలో, ఘాటైన విమర్శలు చేశారు.
ఇదిలావుంటే, కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై బీజేపీ నేతలు తమదైనశైలిలో స్పందిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా.. ఎన్ని కొత్త పార్టీలు వచ్చినా.. భాజపాకు ఇబ్బంది లేదని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అన్నారు. తెలంగాణలో భాజపాకు మంచి వాతావరణం ఉందన్నారు. 12 ఏళ్లుగా నరేంద్ర మోడీ అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తున్నారని కొనియాడారు. తెలంగాణలో తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఆ పార్టీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ స్పందిస్తూ, గతంలో పిట్టల దొర అనే క్యారెక్టర్ ఉండేదన్నారు. ఈ పిట్టల దొరను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తుపాకీ రాముడు అని అనేవారన్నార. అలాగే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు పిట్టల దొరను చూశామని, ఇకపై పిట్టల దొరసానిని ప్రజలు చూస్తారంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.