జగిత్యాల జిల్లాలో ఎస్సారెస్సీ కాలువలో శవమై తేలిన బీజేపీ నేత
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల జిల్లాలో బీజేపీకి చెందిన స్థానిక నేత ఒకరు నీటి కాలువలో శవమై తేలాడు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన జిల్లాలోని పెగడపల్లి మండలం సుద్దపల్లి వద్ద శవమై కనిపించడం గమనార్హం. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది ప్రమాదమా లేక హత్యనా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సుద్దపల్లికి చెందిన రమణారెడ్డి అనే వ్యక్తి స్థానికంగా బీజేపీ నేతగా చెలామణి అవుతున్నాడు. ఆయన గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నపుడు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా పని చేశారు. మూడు రోజుల క్రితం ఆయనకు సంబంధించి పోలీస్ స్టేషనులో మిస్సింగ్ కేసు నమోంది.
రమణారెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న బ్రెజ్జా కారు ఎస్సారెస్సీ కాలువలో పడటంతో ఆయన మృతి చెందారు. ఆయన ఇటీవల క్రిప్టో కరెన్సీతో భారీగా నష్టాలను చవిచూశాడు. మూడు రోజులుగా ఆయన కనిపించకపోవడంతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కారు ఎస్సారెస్సీ కాలువలో గురించి వెలికి తీయగా అందులో రమణారెడ్డి మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు. కారు ప్రమాదవశాత్తు కాలువలోపడిందా లేదా ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.