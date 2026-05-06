Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?
6.5 అడుగుల ఎత్తు కారణంగా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయిన ఒక బస్ కండక్టర్కు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) ఆదుకుంది. అమీన్ అహ్మద్ అన్సారీ హైదరాబాద్లోని టీజీఎస్ఆర్టీసీ మెహదీపట్నం డిపోలో బస్ కండక్టర్గా పనిచేస్తుండేవాడు. అయితే, 198 సెం.మీ (6.5 అడుగుల) ఎత్తు ఉన్న ఈ కండక్టర్, బస్సు గరిష్ట ఎత్తు కేవలం 6.4 అడుగులు మాత్రమే ఉండటంతో బస్సు లోపల కండక్టర్గా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయాడు.
తన విధులను నిర్వర్తించడంలో ఉన్న ఈ ఇబ్బంది కారణంగా అన్సారీ మెడ, నడుము నొప్పితో బాధపడ్డాడు. బస్సులో తగినంత ఎత్తు లేకపోవడంతో అతను కదలలేక, పనిచేయలేకపోయాడు. టిక్కెట్లు జారీ చేయడానికి బస్సులో తిరిగేటప్పుడు అతను నిరంతరం వంగవలసి వచ్చేది.
ప్రతిరోజూ కనీసం ఐదు ట్రిప్పులతో 10 గంటల షిఫ్టులో పనిచేయడం అతని అసాధారణమైన ఎత్తు కారణంగా తీవ్ర అలసటకు గురిచేసింది. అందువల్ల, తన ఎత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని తనకు ప్రత్యామ్నాయ విధులను కేటాయించాలని అతను సంబంధిత అధికారులను కోరాడు.
రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, అన్సారీ పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువచ్చి, టీజీఎస్ఆర్టీసీలో అతనికి తగిన ప్రత్యామ్నాయ విధులు కల్పించాలని సూచించారు. అతని పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, టీజీఎస్ఆర్టీసీ అన్సారీకి ఒక సంవత్సరం పాటు తన హోదాకు సంబంధం లేని విధులను కేటాయించింది.
ఆ ఒక సంవత్సరం గడువు ఏప్రిల్ 28, 2026తో ముగిసింది. ఉద్యోగి ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కార్పొరేషన్లో ప్రత్యామ్నాయ స్థానంలో అతని సేవలను వినియోగించుకోవడానికి అనుమతి మంజూరు చేయబడింది.
ప్రభుత్వ రంగ ప్రజా రవాణా సంస్థ ఇప్పుడు, అవసరాన్ని బట్టి అమీన్ అహ్మద్ అన్సారీ సేవలను ఏదైనా టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్ పాస్ సెక్షన్లో లేదా రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో హోదాకు సంబంధం లేని విధుల కోసం వినియోగించుకోవాలని ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.
2021లో కాచిగూడ డిపోలో కండక్టర్గా పనిచేస్తున్న అతని తండ్రి మరణించడంతో, కారుణ్య ప్రాతిపదికన నియమితులైన అన్సారీకి ప్రజా రవాణా సంస్థ తీసుకున్న ఈ చర్య పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. తన విధులను నిర్వర్తించడంలో ప్రత్యేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న ఆ వ్యక్తికి సహాయం చేయాలన్న టీజీఎస్ఆర్టీసీ చర్య ప్రశంసలు అందుకుంది. అతనికి ప్రత్యామ్నాయ విధులను తిరిగి కేటాయించాలన్న ఈ నిర్ణయాన్ని చాలామంది నెటిజన్లు స్వాగతించారు.