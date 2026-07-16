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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (14:10 IST)

జూలై 17న తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

Telangana assembly
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:10 IST)
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తెలంగాణ సచివాలయంలో జూలై 17న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశంలో వివిధ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం, జె. చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం పనులకు సంబంధించి ప్రతిపాదించిన వ్యయ పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు. 
 
అలాగే, రుతుపవనాల సమయంలో నమోదైన వర్షపాత లోటు, రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చేపట్టాల్సిన నివారణ చర్యలపై కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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