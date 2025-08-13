తెలంగాణలో ఆగస్టు 13-15 వరకు అతి భారీ వర్షాలు - HYDRAA అలెర్ట్

హైదరాబాద్-తెలంగాణలోని కొన్ని ఇతర జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజులు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఉద్యోగుల సెలవులను రద్దు చేసి, వాహనాల రాకపోకలను తగ్గించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది.
హైదరాబాద్ విపత్తు ప్రతిస్పందన, ఆస్తి రక్షణ సంస్థ (HYDRAA) లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే వారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఆగస్టు 13-15 వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఉత్తర హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా, సైబరాబాద్ ప్రాంతం ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. 10-15 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవుతుందని, కొన్ని చోట్ల 20 సెం.మీ వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు.
హైడ్రా- గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) బృందాలు స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఆగస్టు 13-14 తేదీల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది.
హన్మకొండ, జనగాం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. హైదరాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాలైన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలతో సహా ఇతర జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
ఇంతలో, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్ని శాఖల సీనియర్ అధికారులు, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుండి జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఉండటానికి అవసరమైన అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని, లోతట్టు ప్రాంతాలలో వరదలు వచ్చే వంతెనలు, కాలువలు, వాగులు, కాజ్వేలపై వాహనాలు తిరగకుండా చూసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
జిల్లాల్లో అధిక ప్రవాహాలు ఉన్న వాగులను దాటేటప్పుడు పశువుల నష్టాన్ని నివారించడానికి ప్రత్యేక రక్షణ చర్యలు కూడా తీసుకోబడతాయి. అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలకు సీనియర్ అధికారులను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి కె రామకృష్ణారావును కోరారు.
అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ తమ సెలవులను రద్దు చేసుకుని వెంటనే క్షేత్ర స్థాయిలో విధుల్లో చేరాలని ఆదేశించారు. "వాతావరణ మార్పుల కారణంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కేవలం 2 గంటల్లోనే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, ఇది 2 నెలల క్రితం కురిసిన వర్షానికి సమానం" అని ఆయన అన్నారు.
ప్రాజెక్టులు, చెరువులు, ఇతర నీటి వనరులలో వరద స్థాయిలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని రాష్ట్ర నీటిపారుదల అధికారులను ఆదేశించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, అధికారులు జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీటి విడుదల గురించి ప్రజలకు క్రమం తప్పకుండా తెలియజేయాలని అన్నారు.
చెరువులు, ఇతర నీటి వనరుల ఒడ్డులు ముంపునకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున ముందస్తు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్లు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో సహాయక చర్యలు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో సమన్వయం చేసుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా పోలీస్, అగ్నిమాపక సేవలు, విపత్తు నిర్వహణ, మున్సిపల్ పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి విభాగాలకు కూడా నిర్దిష్ట సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఐటీ- విద్యా శాఖ సీనియర్ అధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షించి ఇంటి నుండి పని చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని మరియు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. కాల్స్ వచ్చిన వెంటనే టోల్-ఫ్రీ నంబర్ను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి హైడ్రాను ఆదేశించారు.