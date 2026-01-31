అనారోగ్యంతో కొడుకును చూసేందుకు వస్తూ చలికి వృద్ధురాలు మృతి
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన కుమారుడుని చూసేందుకు వచ్చిన ఓ వృద్ధురాలు ఆకలి, చలికి తట్టుకోలేక ప్రాణాలు విడిచింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లాకు చెందిన వడ్డె చంద్రమ్మకు హైదరాబాద్లో ఉంటున్న తన కుమారుడు వెంకటేశ్కు ఒంట్లో బాగాలేదని తెలిసింది. కన్నప్రేమ ఆగలేదు. ఈ నెల 25వ తేదీన పల్లె నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోని బండ్ల గూడలో ఉన్న తన కుమారుడు ఇంటికి బయలుదేరింది. తల్లి వస్తున్న విషయాన్ని తండ్రి రాములు కొడుకుకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. కానీ, ఆ తల్లి మాత్రం కొడుకు ఇంటికి చేరలేదు.
ఈ క్రమంలో నగరానికి వచ్చిన చంద్రమ్మ కొడుకు ఇంటి దారి మర్చిపోయింది. చేతిలో ఫోన్ లేకపోగా, ఎవరిని అడగాలో తెలియక నాలుగు రోజులపాటు బండ్లగూడ వీధుల్లోనే తిరిగింది. ఒకవైపు ఆకలి, మరోవైపు రాత్రిపూట చలిని తట్టుకోలేక ప్రాణాలు విడిచింది. ఆమె కోసం కుమార్తె, కొడుకు మూడు రోజుల పాటు గాలించినా ఆచూకీ లభించలేదు.
అయితే, బండ్లగూడ కాళీమందిర్ సమీపంలోని ఓ పూలబండి వద్ద ఓ వృద్ధురాలు పడివుండటాన్ని చూసి జనం పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి వెళ్లి చూసేసరికి తాము వెతుకుతున్న చంద్రమ్మ విగతజీవిగా పడివుంది. కొడుకును చూద్దామని వచ్చిన తల్లి ఇలా శవమై కనిపించడంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తోంది. దీనిపై రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.