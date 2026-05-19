న్యాయం కోసం వెళ్తే.. గర్భవతిని చేసిన సీఐ.. పెళ్లి పేరెత్తేసరికి గర్భస్రావం.. ఎక్కడ?
మహిళలకు వేధింపులు ఎక్కడపడితే అక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ లైంగిక దాడులకు సంబంధించి ఏదైనా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలంటే.. కాస్త ఆలోచించుకోవాల్సిందే అనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళపై ఓ పోలీసు అధికారి కీచకుడిగా మారి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆమెను గర్భవతిని కూడా చేశాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. 2023 ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన వివాహితను పెళ్లి పేరుతో నమ్మించి.. సహజీవనం చేసి గర్భవతిని చేశాడు ఖమ్మం సీసీఎస్ సీఐ బానోత్ రాజు నాయక్. పెళ్లి చేసుకోమని సదరు మహిళ ఒత్తిడి చేయడంతో.. ఆమెకు బలవంతంగా టాబ్లెట్లు ఇచ్చి ఫిబ్రవరిలో అబార్షన్ కూడా చేయించాడని తేలింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో సీఐ రాజు నాయక్పై ఖమ్మం టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు అయ్యింది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు.. సీఐని ఐజీ ఆఫీస్కు అటాచ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. బాధితురాలికి ఇటీవలే ఆమె భర్త నుంచి కోర్టు ద్వారా విడాకులు మంజూరయ్యాయి.
ఆమెకు విడాకులు ఇప్పించేందుకు సీఐ రాజు నాయక్ ఆమె భర్తపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కేసు నమోదు కావడంతో సీఐ రాజు నాయక్ పరారీలోకి వెళ్లి, ఇటీవల ముందస్తు బెయిల్ పొందినట్లు సమాచారం.
ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కలయికలో వస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం డ్రాగన్. వర్కింగ్ టైటిల్ తో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ రాబోతోంది. ఈ రాత్రి చిత్రం గురించి కొత్త సమాచారం వుంటుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రశాంత్ నీల్ తెలియజేశారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు మే20. కనుక ఈరోజు రాత్రే అప్ డేట్ తో గ్లింప్స్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిసింది. మైత్రీమూవీస్, ఎన్.టి.ఆర్. ఆర్ట్స్ పతాకంపై రూపొందుతోంది.
నటి త్రిష కృష్ణన్కు చెన్నైలో ఒక అద్భుతమైన ఇల్లు ఉంది. ఆ ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 10 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె ఇల్లు ఆమె సొగసైన వ్యక్తిగత శైలిని సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిసిన వారు అంటున్నారు. ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్గా ఉన్న మట్టి రంగుల అందమైన మిశ్రమంతో ఇంటి లోపలి అలంకరణ ఉంది. సందర్శకులు "నారింజ, గోధుమ రంగుల షేడ్స్ను" చూడవచ్చని విశ్వసనీయ అంతర్గత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆమె అభిమానుల ప్రకారం, మృదువైన బంగారు రంగు అలంకరణలు విలాసవంతమైన రూపాన్ని జోడిస్తాయి. ఆమె స్థాయి సూపర్స్టార్ నటికి ఇది తగినదే.
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.