మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (09:09 IST)

బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి బాగీరథ్‌పై పోక్సో కేసు నమోదు

Bandi Sanjay Son
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భాగీరథ్‌పై నమోదైన 'లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కేసుపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి. ఆనంద్‌ను ఆదేశించారు. 
 
బండి భాగీరథ్ ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.
 
మే 8వ తేదీనే పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైనప్పటికీ, చర్యలు తీసుకోవడంలో జరిగిన జాప్యంపై ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, ఈ కేసును విచారించేందుకు పోలీస్ శాఖాధిపతి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.
 
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డీజీపీ ఆనంద్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన దృష్ట్యా, మొత్తం పోలీస్ యంత్రాంగం భద్రతా ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉందని డీజీపీ ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. టీజీఎస్సీపీసీఆర్ అధ్యక్షురాలు కొత్తకోట సీతా దయాకర్ రెడ్డి, నగర పోలీస్ కమిషనర్ నుండి వివరాలను సేకరించి, ఈ విషయంపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 
 
బండి సంజయ్ కుమారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కొనసాగిస్తున్న నిరసనల నేపథ్యంలో టీఎస్సీపీసీఆర్ ఈ చర్యలు చేపట్టడం, డీజీపీకి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. 17 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై బండి భగీరథ్‌పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
 
గత ఆరు నెలలుగా భగీరథ్ తమ కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని బాలిక తల్లి ఆరోపించారు. మొయినాబాద్‌లోని ఒక ఫామ్‌హౌస్‌లో కూడా అతను ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11, బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. 
 
25 ఏళ్ల భగీరథ్, అంతకుముందు కరీంనగర్ II టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆ బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. తనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉండేందుకు వారు హనీట్రాప్‌కు పాల్పడి, రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని అతను ఆరోపించాడు. 
 
అతని ఫిర్యాదు మేరకు, బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై దోపిడీ, నేరపూరిత బెదిరింపు, నేరపూరిత కుట్ర మరియు ఉమ్మడి ఉద్దేశం వంటి ఆరోపణలతో బీఎన్ఎస్ లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. బండి సంజయ్ తన కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్య

మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర

