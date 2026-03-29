కాళేశ్వరం అవినీతిపై సీబీఐ విచారణ.. కేంద్రం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భారీ అవినీతి జరిగిందని, దీనిపై విచారణకు సీబీఐకు అప్పగించినా కేంద్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడుతూ, శాసనసభలో సూచనలు ఇచ్చి పారిపోవడం భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులకు అలవాటుగా మారిపోయిందని విమర్శించారు.
కాళేశ్వరం వ్యవహారంపై విచారణను సీబీఐకు అప్పగించామని.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుపై కేంద్రంలోని భాజపా ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. ధరణి పోర్టల్ను అడ్డుపెట్టుకుని హరీశ్ రావు బంధువులు చేసిన భూ దోపిడీ, అక్రమాలపై హౌస్ కమిటీ వేయడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నామని సభలో ప్రకటించారు.
'బీఆర్ఎస్కు కాళేశ్వరం ఏటీఎంగా మారిందని భాజపా నేతలు ఆరోపించారు. సీబీఐకి అప్పగిస్తే 48 గంటల్లో విచారణ చేస్తారని చెప్పారు. దీంతో ఈ వ్యవహారాన్ని సీబీఐకి ఇచ్చాం. అయినా చర్యలు లేవు. కేంద్రం చర్యలు తీసుకునేలా సభలో వెంకటరమణా రెడ్డి సలహా ఇవ్వాలి. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డికి చెప్పి కాళేశ్వరంపై విచారణ జరిపించలేరా? ఆయనకు చెప్పే ధైర్యం వెంకటరమణా రెడ్డికి లేదా?' అని సీఎం ప్రశ్నించారు.
మరోవైపు సభలో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ వ్యవహారంపై సభా సంఘం వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు స్పీకర్ పోడియం వద్ద నిరసన తెలిపారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా నినాదాలు చేశారు.