కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డికి అస్వస్థత
తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన సీనియర్ నేత టి.జీవన్ రెడ్డికి స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను వెంటనే హైదరాబాద్ నగరంలోని నిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వాంతులు, విరేచనాలు కారణంగా ఆయన అస్వస్థతకు గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఆయనకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు నిమ్స్ వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.
కాగా, ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జీవన రెడ్డి పార్టీ సీనియర్ నేతలపై తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొందిన సంజయ్ కుమార్ ఇపుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో అంటకాగడాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
ఇటీవల జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న తన వర్గానికి 20 టిక్కెట్లు ఇచ్చి, సంజయ్ కుమార్ వర్గానికి 30 సీట్లు ఇచ్చారని ఆరోపించారు. ఈ ఫలితాల తర్వాత కూడా సంజయ్ కుమార్ వర్గానికే చైర్మన్ పదవి ఇవ్వడం పట్ల కూడా ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు.