మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంత్రి వివేక్కు భంగపాటు - బీఆర్ఎస్ విజయం
తెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని స్థానాల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. మొత్తం 136 కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ప్రస్తుతం వెలువడిన ఫలితాలు, కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ఆధిక్యతను కొనసాగిస్తోంది.
మరోవైపు, మంచిర్యాల జిల్లా రాజకీయాల్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖామంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సొంత నియోజవర్గం చెన్నూరు పరిధిలోని క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది.
బీఆర్ఎస్, సీపీఐ పార్టీలు ముందస్తు పొత్తుతో ఎన్నికలకు వెళ్లడం ఇక్కడ ప్రధానంగా కలిసివచ్చింది. ఈ రెండు పార్టీల బలం కలిపి 14 సీట్లకు చేరడంతో మున్సిపల్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నాయి. మొత్తం 11 వార్డులు ఉన్న క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్ 10 వార్డులు, 7 వార్డులు, సీపీఐ 4 వార్డులు, ఇండిపెండెంట్ ఒక వార్డులో విజయం సాధించాయి.
తమ పార్టీ శ్రేణులను అప్రమత్తం చేస్తూ సమన్వయం చేయడంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ విజయవంతమయ్యారు. నియోజకవర్గంలో పట్టు కోల్పోకుండా ఆయన వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయడంతో అక్కడ బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేసింది. మంత్రి వివేకా ఇలాకా కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ మున్సిపాలిటీని ప్రతిష్టాత్మకం తీసుకుంది. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో సీపీఐతో పొత్తు కుదరకపోడంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను దెబ్బతీశాయి. ఫలితంగా మంత్రి వివేక్కు భంగపాటు తప్పలేదు.