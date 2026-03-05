దక్షిణ కుంభమేళా.. గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై కేబినేట్ సబ్ కమిటీ
దక్షిణ కుంభమేళాగా ప్రసిద్ధి చెందిన గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక క్యాబినెట్ సబ్-కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు ప్రకారం, 2027 పుష్కరాల నిర్వహణపై సబ్-కమిటీ పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. తొమ్మిది మంది సభ్యుల ప్యానెల్కు సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశ్రమల మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబు నేతృత్వం వహిస్తారు.
మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, కొండా సురేఖ, దానసరి అనసూయ సీతక్క, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ప్రభుత్వం పి. సుదర్శన్ రెడ్డి సబ్-కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు. గోదావరి నది పరిసర ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను అవసరమైనప్పుడు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా సమావేశానికి పిలుస్తారు.
ఈ సబ్-కమిటీకి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, రెవెన్యూ (దేవాదాయ శాఖ) కన్వీనర్గా ఉంటారు. వీలైనంత త్వరగా సిఫార్సులను సమర్పించాలని కోరారు. జూలై 23, 2027న ప్రారంభమయ్యే గోదావరి పుష్కరాలకు ముందస్తు సన్నాహాలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ దక్షిణ కుంభమేళాకు భారీ సంఖ్యలో యాత్రికుల రాకను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కేంద్రం నుండి ప్రత్యేక ప్యాకేజీని కోరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించింది. సరైన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇటీవల అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో, పవిత్ర స్నానానికి వచ్చే లక్షలాది మంది యాత్రికులకు ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు.
తెలంగాణలో దాదాపు 560 కి.మీ. గోదావరి నది ప్రవహిస్తుంది, పుష్కర ఏర్పాట్ల కోసం దాదాపు 74 ఘాట్లు ప్రతిపాదించబడ్డాయి. బాసర, కాళేశ్వరం, ధర్మపురి, భద్రాచలం ఆలయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రేవంత్ ఆదేశించారు. ఇక్కడ యాత్రికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
శాశ్వత పుష్కర ఘాట్లను ఆలయ మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. పుష్కర స్నానాలకు అనువైన ఇతర నదీ తీర ప్రాంతాలకు రెండవ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రోడ్లు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, పార్కింగ్, తాగునీరు, స్నాన ఘాట్లు, వసతితో సహా ఒకే రోజు రెండు లక్షలకు పైగా భక్తుల రద్దీని నిర్వహించడానికి సౌకర్యాలు ఉండాలని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.