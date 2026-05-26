తెలంగాణాలో బెంబేలెత్తిస్తున్న ఎండలు.. ఒక్కరోజే 42 మంది మృత్యువాత
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండలు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. దీంతో పలు జిల్లాలలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ ఎండల కారణంగా వడదెబ్బ తగిలి ఒక్క రోజే 42 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. పలుచోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలు దాటిపోయింది.
ఇదిలావుంటే దేశంలోకి నైరుతి రుతుపవనాల రాక మరింత ఆలస్యం కానుంది. సాధారణంగా మే చివరి వారంలో ప్రవేశించాల్సిన రుతుపవనాలు, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా జూన్ మొదటివారంలో కేరళను తాకే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వడగాల్పులు ప్రభావం పెరిగితే ఇది మరింత ఆలస్యం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణాకు జూన్ రెండో వారం నాటికి రుతుపవనాలు ప్రవేశించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, రుతుపవనాల రాక ఆలస్యం కావడంతో తెలంగాణాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఒకవైపు ఎండల తీవ్రత, మరోవైపు, వడగాల్పులకు ప్రజలు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. అనేక మంది వడదెబ్బబారినపడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఆదివారం ఒక్కరోజే ఏకంగా రాష్ట్రంలో 42 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో అత్యధికంగా వరంగల్ జిల్లాలో 20 మంది ఉండగా, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 10 మంది, కరీంనగర్ జిల్లాలో 8 మంది ఉన్నారు.
ఒకవైపు ఎండలు మండిపోతున్నప్పటికీ సోమవారం సాయంత్రం నల్గొండ, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి సహా పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిశాయి. కాగా, ఈ యేడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు మధ్య లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలావుంటే, రాష్ట్రంలో రానున్న నాలుగు రోజుల పాటు తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతున్నాయని, ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. సోమవారం రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కుమ్రం బీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహేగాంలో అత్యధికంగా 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డు అయింది.
