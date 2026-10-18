జర్నలిస్టుల వేధింపులు - డిప్యూటీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. దసరా పండుగ సందర్భంగా చిన్నపాటి వేధింపులు భరించలేక డిప్యూటీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. మృతుడు లక్ష్మీనారాయణ. భద్రాచలంలోని ప్రైవేట్ లాడ్జిలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లక్ష్మీనారాయణ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. పలువురు రిపోర్టర్ల వేధింపులను సహించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆత్మహత్య లేఖలో రిపోర్టర్ల పేర్లు, తన మరణానికి చాలా మంది బాధ్యులని పేర్కొనడం గమనార్హం.
పలువురు మీడియా ప్రతినిధుల పేర్లతో పాటు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ రజిత పేరు కూడా ఆయన లేఖలో పేర్కొన్నారు. దసరా చిన్న ఖర్చుల పేరుతో కోట్లాది రూపాయలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఆత్మహత్య లేఖలో పేర్కొన్నారు. డబ్బు చెల్లించకపోతే లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలతో ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని బెదిరించినట్లు లక్ష్మీనారాయణ తన ఆత్మహత్య లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.