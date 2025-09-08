మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 8 సెప్టెంబరు 2025 (19:30 IST)

తెలంగాణాలో దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?

telangana state
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థుల కోసం ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలకు వేర్వేరు తేదీల్లో సెలవులు ప్రారంభంకానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి దసలా సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులు అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులకు దాదాపు 13 రోజుల పాటు పండగ సెలవులు లభించనున్నాయి. 
 
జూనియర్ కాలేజీలకు ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఈ సెలవులు అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులకు దాదాపు 13 రోజుల పాటు పండగ సెలవులు లభించనున్నాయి. జూనియర్ కాలేజీలకు ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఈ సెలవులు అక్టోబరు 5వ తేదీతో ముగుస్తాయి. అక్టోబరు 6వ తేదీ నుంచి కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. 

ప్రమాదమూ లేదూ పాడూ లేదు ... నేను క్షేమంగా ఉన్నాను : కాజల్ అగర్వాల్

ప్రమాదమూ లేదూ పాడూ లేదు ... నేను క్షేమంగా ఉన్నాను : కాజల్ అగర్వాల్Absolutely Untrue, Sikandar Actress, kannappa movie, Kajal Aggarwal Quashes Fake, tollywood news, కాజల్ అగర్వాల్, కారు ప్రమాదం, సికిందర్ నటి, కన్నప్ప మూవీ, తప్పుడు వార్తలు, టాలీవుడ్ న్యూస్

రంగీలాకు మూడు దశాబ్దాలు.. ఐకానిక్ పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన ఊర్మిళ

రంగీలాకు మూడు దశాబ్దాలు.. ఐకానిక్ పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన ఊర్మిళరాంగోపాల్ వర్మ, ఊర్మిళ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం రంగీలా. ఈ చిత్రం వచ్చి మూడు దశాబ్దాలు అయింది. తాను స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదగడానికి కారణమైన రంగీలా చిత్రం విడుదలై 30 యేళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ చిత్రంలోని ఐకానిక్ పాటకు డ్యాన్స్ చేసి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. మూడు దశాబ్దాలైనా తనలో గ్రేస్ తగ్గలేదని నిరూపిస్తూ, ఆమె పంచుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Chiru: శంకర్ దాదా జిందాబాద్ తరహాలో మన శంకరవర ప్రసాద్ సినిమా వస్తుందా!

Chiru: శంకర్ దాదా జిందాబాద్ తరహాలో మన శంకరవర ప్రసాద్ సినిమా వస్తుందా!మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం పూర్తి వినోదాత్మకంగా వుంటుందని ఇప్పటికే దర్శకుడు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. వెంకటేష్ కు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలో చిరంజీవిని పూర్తిగా పిల్లలు, పెద్దలు చూసేట్లుగా తీయాలని కోరికను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఆయనతో సీరియస్ మూవీలు చాలా మంది తీశారు. అయితే నేను సరికొత్తగా తీయనున్నాని తెలిపారు.

Manoj: నా కమ్ బ్యాక్ ఫిలిమ్ మిరాయ్ పది పార్ట్ లుగా రావాలి : మంచు మనోజ్

Manoj: నా కమ్ బ్యాక్ ఫిలిమ్ మిరాయ్ పది పార్ట్ లుగా రావాలి : మంచు మనోజ్హీరో తేజ సజ్జా విజువల్ వండర్ మిరాయ్‌ లో సూపర్ యోధ పాత్రలో అలరించబోతున్నారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ మ్యాసీవ్ బజ్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. సెప్టెంబర్ 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ వైజాగ్ లో గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

పెంట్ హౌస్‌ను ఎలా నిర్మిస్తారు? నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌కు జీహెచ్ఎంసీ నోటీసులు

పెంట్ హౌస్‌ను ఎలా నిర్మిస్తారు? నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌కు జీహెచ్ఎంసీ నోటీసులుప్రముఖ సినీ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌కు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. అనుమతి లేకుండా పెంట్ హౌస్‌ను నిర్మించినందుకు ఈ నోటీసులు జారీచేశారు. అక్రమంగా నిర్మించిన ఈ పెంట్ హౌస్‌ను ఎందుకు కూల్చివేయకూడదో చెప్పాలని అధికారులు ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదం

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదంఅమెరికాలో తెలుగు వారిని కలుపుకుని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఫిలడెల్ఫియాలో గణేశ్ ఉత్సవాల్లో మహా ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేసింది. ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ విభాగం అక్షయపాత్ర బృందం సుమారు 1,450 మంది భక్తులకు మహాప్రసాద భోజనం వడ్డించింది. భారతీయ టెంపుల్‌కు $4,250 విరాళం అందించింది. ఈ మహా ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం తెలుగువారి ఐక్యతకు, ఆధ్యాత్మిక నిబద్ధతకు నిదర్శనంలా నిలిచింది.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com