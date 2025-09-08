తెలంగాణాలో దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థుల కోసం ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలకు వేర్వేరు తేదీల్లో సెలవులు ప్రారంభంకానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి దసలా సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులు అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులకు దాదాపు 13 రోజుల పాటు పండగ సెలవులు లభించనున్నాయి.
జూనియర్ కాలేజీలకు ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఈ సెలవులు అక్టోబరు 5వ తేదీతో ముగుస్తాయి. అక్టోబరు 6వ తేదీ నుంచి కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.