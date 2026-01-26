నిమ్స్లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్.. గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడి.. పరిస్థితి విషమం
గంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠా దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి నిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ జి. సౌమ్య (23)ను రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, ఆరోగ్య కార్యదర్శి క్రిస్టినా జెడ్ చోంగ్తు, వైద్య విద్య సంచాలకులు నరేంద్ర కుమార్ సందర్శించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, 48 గంటల తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, జనవరి 23న నిజామాబాద్లో ఈ ఘటన జరిగిందని, గంజాయి స్మగ్లర్లు తమ పలాయనాన్ని సులభతరం చేసుకునే ప్రయత్నంలో విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్పై దాడి చేశారని తెలిపారు. ఆమెను మొదట నిజామాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ ఆమె ప్లీహాన్ని, ఒక మూత్రపిండాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో, తరువాత ఆమెను నిమ్స్కు తరలించారని తెలిపారు.
ఆమె పరిస్థితిలో స్వల్ప మెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, అది ఇంకా విషమంగానే ఉందని, ప్రభుత్వం అన్ని వైద్య ఖర్చులను భరిస్తోందని అన్నారు. సౌమ్య తల్లి, గజల చంద్రకళ, సోదరుడు శ్రవణ్, కిడ్నీ దానం కోసం విజ్ఞప్తి చేశారు. శస్త్రచికిత్స సమయంలో ఆమె ప్లీహాన్ని, ఒక కిడ్నీని తొలగించినందున, ఇప్పుడు ఆమెకు కిడ్నీ మార్పిడి అవసరమని వారు తెలిపారు.