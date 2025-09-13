Telangana: సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్
ములుగు జిల్లాలోని మేడారం వద్ద ఉన్న సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించింది. ఇది ఆసియాలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ గిరిజన పండుగల్లో ఒకటిగా పేరు పొందింది.
అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే జాతరకు హాజరయ్యే లక్షలాది మంది భక్తులు మెరుగైన సౌకర్యాలను ఆస్వాదించేలా చూడటం, ఆలయ ప్రత్యేక వారసత్వాన్ని భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఏర్పాట్ల కోసం రూ.236.2 కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించింది.
రూ.150 కోట్ల తక్షణ మంజూరుతో వచ్చే ఏడాది జనవరి 28-31 వరకు జరగనున్న సమ్మక్క సారక్క జాతరకు ఏర్పాట్లు సులభతరం అవుతాయి. లక్షలాది మంది యాత్రికులను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సమావేశాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఆలయ పీఠం దగ్గర ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, సందర్శకుల సౌకర్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ ప్రణాళిక రూ. 58.2 కోట్లు కేటాయించింది. జంపన్న వాగు పారిశుధ్యం, సుందరీకరణ, సందర్శకుల భద్రతపై దృష్టి సారించి రూ. 39 కోట్ల మేకోవర్ను పొందుతారు.
మెరుగైన వసతి కోసం దీర్ఘకాల అవసరాన్ని పరిష్కరించడానికి, కొత్త అతిథి గృహాలు, అవసరమైన సౌకర్యాలను నిర్మించడానికి, భక్తులకు శాశ్వత వసతిని అగ్ర ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి రూ. 50 కోట్లు కేటాయించారు. నీరు-పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు కూడా గణనీయమైన మెరుగుదలలను చూస్తాయి.